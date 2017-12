I morti celebri del 2017 : Ecco i personaggi, l’elenco completo

Gualtiero Marchesi - È morto il 27 dicembre 2017 il grande chef della cucina italiana Gualtiero Marchesi, 87 anni. Si è spento nella sua casa milanese dopo una lunga lotta contro il tumore. Grande innovatore, lo chef è stato il primo a portare l’alta cucina in Italia, elevando la tradizione.

Gianni Boncompagni - Gianni Boncompagni è morto il 16 aprile 2017 a Roma, all'età di 84 anni. Autore e produttore televisivo, è diventato famoso per programmi come "Non è la Rai", "Pronto Raffaella" e "Domenica In". Ha scritto canzoni memorabili come "Ragazzo triste" di Patty Pravo e "Tuca Tuca" di Raffaella Carrà. Tomas Millian - Tomas Millian, per tutti Er Monnezza, è morto il 22 marzo 2017 a Miami. La notizia è arrivata in Italia il giorno dopo, il 23 marzo. Cino Tortorella - Cino Tortorella, il famoso Mago Zurlì de "Lo Zecchino d'Oro", è morto il 23 marzo 2017 a Milano, a quasi 90 anni. Chuck Berry - Il 18 marzo 2017 è morto a Saint Louis, in Missouri, Chuck Berry, la leggenda del rock'n'roll autore della hit "Johnny B. Goode". Si è spento all'età di 90 anni. Leone di Lernia - Leone di Lernia è morto il 28 febbraio 2017 a 79 anni, a Milano. Il cantante trash-demenziale, era nato il 18 aprile 1938 a Trani, ha pubblicato ben 40 album. Ha condotto il programma radiofonico "Lo zoo di 105", insieme a Marco Mazzoli, Paolo Noise e Fabio Alisei. Miguel Ferrer - Miguel Ferrer è morto il 19 gennaio 2017, a causa di un tumore alla gola, in una clinica di Los Angeles. L'attore è noto per aver partecipato alla serie tv "Twin Peaks", "NCIS: Los Angeles" e "Cross Jordan".

, dalla recente scomparsa dello chef, ecco i volti noti morti quest'anno, anche il 2017 sta dolorosamente raccogliendo i ricordi di cantanti, attori, politici e registi che ci hanno lasciato.- È morta all’età di 68 anni a Frankford, nell’Ontario (Canada) l’attrice canadese naturalizzata statunitense Heather Menzies, celebre per aver interpretato Louisa von Trapp nel film musicale “Tutti insieme appassionatamente”. Heather Menzies era la vedova dell’attore Robert Urich e poco più di un mese fa le era stato diagnosticato un tumore al cervello.- Il senatore di Forza Italia Altero Matteoli, tre volte Ministro nei governi Berlusconi, è morto a 77 anni a causa di un incidente stradale sulla via Aurelia all’altezza di Capalbio il 18 dicembre 2017.- Il 17 novembre 2017 all’età di 87 anni è morto Totò Riina, il boss dei boss della Mafia, nel reparto detenuti dell’ospedale di Parma.- L’8 ottobre 2017 è morto il giornalista Aldo Biscardi all’età di 87 anni.- Il 27 settembre si è spento Hugh Hefner, il fondatore della rivista Playboy, morto per cause naturali all’età di 91 anni nella sua casa di Los Angeles.- Jean-Philippe Smet, in arte Johnny Hallyday, è morto a 74 anni nella notte di mercoledì 6 dicembre 2017. Da un anno era malato di cancro ai polmoni. Hallyday era il cantante monumento della musica francese. Sposato dal 1965 al 1980 con la cantante Sylvie Vartan, il suo successo maggiore in Italia è Quanto t’amo .- Il 20 agosto 2017 il famoso comico americano Jerry Lewis scompare a Las Vegas a 91 anni per cause naturali. Formò con Dean Martin un sodalizio artistico di grande successo.- Il 20 luglio 2017 viene diffusa la notizia della morte di Chester Bennington, cantante e frontman dei Linkin Park. L’artista si è tolto la vita nella sua casa vicino a Los Angeles, lasciando una moglie e sei figli.- L’attore, 89 anni, premio Oscar nel 1995, celeberrimo per l’interpretazione del comandante Koenig in Spazio 1999, serie fantascientifica cult creata da Gene Roddenberry, si è spento domenica sera, 16 luglio, a Los Angeles per un affaticamento cardiaco.- Il 3 luglio 2017 è morto Paolo Villaggio. L’attore genovese aveva 84 anni. Con lui scompare uno dei pochi veri attori comici itaiani. Entrato nella cultura popolare con il ragioniere Ugo Fantozzi, aveva recitato con Fellini, Olmi e Monicelli, ottenendo premi prestigiosi. Ad annunciare la morte dell’attore la figlia Elisabetta su Facebook: “Ciao papà ora sei di nuovo libero di volare”.- Il 23 giugno 2017 è morto a 77 anni il famoso critico e conduttore Paolo Limiti. Il popolare paroliere ha lasciato un vuoto nel mondo della musica e della tv. Difficile da incasellare il genio multiforme di Paolo Limiti, ma certamente ha saputo creare un clima amarcord in tutto ciò che portava la sua firma.- Il 26 maggio 2017 la moda ha detto addio alla stilista Laura Biagiotti, colpita dopo un secondo arresto cardiaco all’ospedale Sant’Andrea di Roma all’età di 73 anni.- Il 23 maggio 2017 l’attore Roger Moore muore in Svizzera a 89 anni, dopo una battaglia contro il cancro. Fu l’agente 007 più longevo del cinema.- Il 22 maggio 2017, all’ospedale Bufalini di Cesena, muore a soli 35 anni il motociclista Nicky Hayden, rimasto coinvolto in un incidente mentre si stava allenando in bicicletta nel Riminese.- Il cantante dei Soundgarden e degli Audioslave, è morto nella notte tra mercoledì 17 maggio e giovedì 18 maggio a Detroit. Aveva 52 anni ed era nella città del Michigan per suonare con i Soundgarden.- Il 23 marzo 2017 si è spenta Erin Moran, la Joanie “Sottiletta“ del celebre telefilm “Happy Days”. L’attrice è morta all’età di 56 anni.- Robert Miles, dj e produttore di musica elettronica, è morto il 10 maggio 2017 a Ibiza. “Children” è stata la sua hit più famosa negli anni ’90, sconfitto da un male incurabile a soli 47 anni.