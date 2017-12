Vittorio Cecchi Gori - le ultime notizie : E' in coma farmacologico, grave ma stabile

Cecchi Gori - produttore ed ex presidente della Fiorentina - è giunto in ospedale a causa di una ischemia cerebrale. In conseguenza di questa condizione si sarebbero verificati anche alcuni problemi cardiaci. Nato a Firenze 75 anni fa, insieme con il padre Mario ha scritto una pagina della storia del cinema italiano. I figli Mario e Vittoria Cecchi Gori con la madre Rita Rusic, ex moglie, sono partiti subito da Miami per Roma. I figli chiedono il massimo riserbo per la privacy per le condizioni di salute del padre.

Le condizioni disono “”- lesulle sue condizioni di salute arrivano direttamente dall'dove il produttore di fama mondiale è ricoverato dalla mattina di Natale. La prognosi resta riservata ma da quanto emerge dall'pare che Cecchi Gori sia in questo momento in coma farmacologico per cercare di ristabilire le sue condizioni dopo il problemache lo ha costretto in rianimazione. Insomma, grave ma stabile anche se la paura di amici, famigliari e fan resta altissima per le prossime ore che saranno decisive per la salute del 75enne produttore cinematografico.