Cuba - esplosione fuochi d'artificio durante festa natalizia : 39 feriti tra cui 6 bambini

La festa folcloristica delle Parrandas vede due quartieri di Remedios, San Salvador e El Carmen, sfidarsi per chi organizza lo spettacolo più bello tra carri illuminati, spettacoli musicali e fuochi d'artificio, all'accensione delle fontane pirotecniche, i fuochi, anziché andare in alto, hanno cominciato a investire gli stessi addetti allo spettacolo e poi la folla sulla piazza.

39 persone tra cuisono rimaste ferite dopo un'esplosione didurante una festa alla vigilia di Natale. Tale festa si svolge ogni 24 dicembre dell'anno, si tratta delche ha luogo nella città di Remedios. Qui, ogni anno migliaia di turisti e cubani si recano per partecipare all'evento. Come informano le autorità sanitarie tra i 39 feriti alcuni sarebbero in condizioni critiche, inoltre tutti residenti locali.