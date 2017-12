Rossano : Cesare Vitale uccide il padre Giuseppe

Sconvolti gli abitanti del quartiere, dove la famiglia è molto conosciuta e apprezzata. Gli inquirenti stanno cercando di fare chiarezza sulla dinamica del delitto cercando di capire se alla base dell'atto criminale compiuto dal figlio ci fossero incomprensioni covati da tempo e sfociati nella tragedia.

L'uomo fermato dalla Polizia, la vittima aveva 64 anni e il diverbio, poi la tragedia, in un appartamento del centro della città in provincia di Cosenza. Il 35enneha ucciso il padre 64ennesparandogli con un fucile da caccia, al culmine di una lite per futili motivi avvenuta a Rossano in provincia di. Giuseppe Vitale è stato ucciso a fucilate dal figlio. Lalavorava come impiegato nel Tribunale di Castrovillari, è stato raggiunto da due colpi di fucile da caccia sparati dal figlio legalmente detenuta.