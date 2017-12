Bistrot Torino Antonino Cannavacciuolo : boom di prenotazioni dopo il caso dei cibi surgelati

Una piacevole sorpresa per il famoso giudice di Masterchef e protagonista di Cucine da incubo, che dopo il blitz non aveva fatto nulla per nascondere la propria l’amarezza: «Viene voglia di andarsene», aveva infatti confidato ad amici e collaboratori.





La denuncia del Nas aveva riguardato il direttore della ristorazione del bistrot, Giuseppe Savoia, e la moglie di Cannavacciuolo, Cinzia Primatesta, responsabile della società che gestisce la catena di ristoranti aperti dallo chef. Nel frattempo Antonino Cannavacciuolo ha deciso che tutti i piatti del suo menu avranno l’asterisco... per evitare altre brutte sorprese.

Numerose le manifestazioni di solidarietà dopo la denuncia deiper l’assenza di un asterisco accanto a un prodotto congelato, il telefono del bistrot a Torino dicontinua ininterrottamente squillare e dopo il blitz dei carabinieri non c’è stata neppure una disdetta.