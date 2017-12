Incidenti stradali Bergamo : Morta la 22enne Amarilli Elena Corti e un 15enne a Villongo

E' morto anche un ragazzo di 15 anni ricoverato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in condizioni gravissime a seguito delle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto ieri sera a Villongo. All'altezza dell'incrocio tra la provinciale 79 e le vie Grumelli e Del Maglio è stato travolto da un'auto che arrivava dalla direzione opposta, l'impatto è stato molto violento, il 15enne è stato soccorso dal 118 e trasferito al Papa Giovanni. Illeso l'automobilista.

La giovane Amarilli Elena Corti è morta la notte scorsa investita da un'auto inmentre era in sella alla sua bicicletta elettrica. Morto anche untravolto da un'auto lungo la strada di Villongo mentre stava portando a mano il suo motorino. A travolgere la 22enne, che stava scendendo verso in centro della città, è stata una vettura il cui conducente, un uomo di 41 anni, si è fermato a prestare soccorso. Il tragico incidente è avvenuto poco prima dell’una, in via Tre Armi, appena sotto a Città Alta. Tutte le manovre per rianimarla si sono però rivelate inutili.aveva compiuto 22 anni lo scorso 22 dicembre e aveva studiato al liceo musicale Secco Suardo.