Vittorio Cecchi Gori morto? : Ricoverato in rianimazione a Roma - Condizioni serie

Dopo anni di assenza in seguito a varie traversie giudiziarie e finanziarie, Vittorio Cecchio Gori era riapparso a Firenze al 'Caffe'Paszkowski' il 9 dicembre scorso per la registrazione di "Sabato italiano", il programma di Rai 1 condotto da Eleonora Daniele. Il produttore era apparso recentemente in tv per portare la sua testimonianza sul caso Weinstein: "Si sapeva che era un avventuriero, ma anche uno che di cinema ne capiva davvero". Intervistato da Peter Gomez a "La confessione", aveva raccontato: "Producevo 'La vita è bella' di Benigni. Dissi a Harvey: con questo vinceremo tre Oscar americani. E così fu".





I figli Mario e Vittoria Cecchi Gori con la madre Rita Rusic, ex moglie, sono in partenza da Miami per Roma dove arriveranno domani in tarda mattinata, i figli chiedono il massimo riserbo per la privacy per le condizioni di salute del padre 75enne, rende noto l'ufficio stampa della famiglia.





Ultimamente si era parlato anche di una sua possibile partecipazione a "Ballando con le stelle" dopo che la conduttrice Milly Carlucci gli aveva lanciato la proposta di rimettersi in forma e provare.

Vittorio Cecchi Gori è ricoverato in rianimazione all'ospedale Gemelli di Roma, in prognosi riservata, dopo essere stato colpito da una ischemia cerebrale. Il produttore ed ex presidente della Fiorentina, èin rianimazione al policlinico Gemelli. E' giunto in ospedale a causa di una, in conseguenza di questa condizione si sarebbero verificati, si è appreso, anche alcuni