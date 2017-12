Wu Yongning è morto per aiutare sua madre!

Le accuse arrivano da un altra arrampicatrice cinese che ha dichiarato : “Queste società pagano soldi ai videomaker. Se firmi un contratto con loro, loro ti pagano il viaggio e l’alloggio e tutto quel che serve per muoverti da una città all’altra a fare follie. E, ovviamente, allo stato attuale non sono responsabili penalmente né civilmente per i possibili incidenti”.

Lo scorso novembre l'arrampicatoreè morto mentreuna delle sue spericolate performance, , ma ora in Cina si è aperto il dibattito sui chi siano i colpevoli per la morte del giovane. 26 anni sarebbe stato pagato da uno sponsor per arrampicarsi sull’nella città di, purtroppo dall’altezza di 62 metri ha perso l’appiglio ed è caduto. Il contratto – che sarebbe stato onorato alla fine della folle performance – era stato firmato da Wu per poter aiutare sua madre malata e con i soldi guadagnati - circa 13mila euro - avrebbe potuto pagare le spese mediche.