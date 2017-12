Milano - Bimba molestata in ambulanza : arrestato soccorritore

Un soccorritore è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Milano, è accusato di violenza sessuale aggravata ai danni di una bambina di 10 anni. Incensurato e volontario del 118, l'uomo avrebbe palpeggiato la piccola che aveva la febbre alta, durante il trasporto verso l’ospedale San Paolo, approfittando di un momento di distrazione della madre.



Secondo una prima ricostruzione, mentre la bambina era ancora in casa, la madre avrebbe notato il soccorritore accarezzare la figlia, ma in un primo momento l’aveva ritenuto un gesto di affetto. In ambulanza invece, mentre la donna parlava al telefono, il 50 avrebbe cominciato a toccare la bambina.Anche il capo dell’equipaggio se ne sarebbe accorto e una volta in ospedale, sia lui che la madre hanno raccontato e denunciato ai carabinieri che hanno arrestato l’uomo.