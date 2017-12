San Francisco : Arrestato ex marine che progettava attentato terroristico

"Sapevamo che aveva cambiato religione, ma non immaginavamo quanto lo avesse influenzato. Non ne avevamo idea. Quello non è l'Everitt che conosco", la zia Sarah Jameson ai microfoni di KTVU descrive un 26enne autista di carro attrezzi "molto intelligente" ma "provato" da gravi problemi familiari, con un divorzio alle spalle, un'ordinanza restrittiva nei suoi confronti per violenza domestica e la lotta per la custodia dei figli affidati all'ex moglie 24enne in carcere per furto dal maggio 2017 : "E' da quel momento che è diventato musulmano".





Everitt Aaron Jameson è stato nei Marine nel 2009, ottenendo la qualifica di tiratore scelto, ma era stato allontanato dal corpo perché, in sede di arruolamento, non aveva dichiarato di soffrire di asma. Per gli inquirenti aveva identificato un possibile bersaglio per un attacco terroristico "notando che il luogo migliore sarebbe stato una grande area molto affollata" come "il molo 39 di San Francisco"

L'Fbi ha arrestato un uomo sospettato di progettare un attentato a San Francisco proprio nei giorni delle feste,26enneè accusato di aver fornito "" tra il 24 ottobre e il 20 dicembre, e di aver espresso la volontà di "" dell'. L'attacco sarebbe stato sventato grazie ad alcuni agenti sotto copertura e informatori confidenziali.