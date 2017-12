Lauren Wasser : La modella senza gambe per un assorbente interno

L’infezione si è trasformata in cancrena, che ha iniziato a consumarle entrambe le gambe, si è resa quindi necessaria l’amputazione della gamba destra e di parte del piede sinistro. Lauren Wasser è riuscita a tornare a sfilare in passerella, partecipando agli eventi di moda più famosi del mondo, con la sua nuova gamba artificiale.





In un intervista magazine In Style ha deyyo che purtroppo dovrà amputare anche la gamba sinistra, ed è determinata nel voler fare una campagna di sensibilizzazione sul problema: “Provo un dolore intenso ogni giorno. Ho una gamba d’oro di cui sono completamente orgogliosa, ma il mio piede sinistro è rimasto senza tallone e senza dita… Tra pochi mesi mi farò amputare l’altra gamba, non c’è nulla che io possa fare, ma devo evitare che succeda ancora ad altre persone”.