Furio Ferrari : Medico torinese scomparso a Panama

La Farnesina fa sapere che l'ambasciata d'Italia a Panama sta seguendo con la massima attenzione il caso. Il 70enne - negli anni 80 era stato condannato a 9 mesi con la condizionale per aver sparato alla sua compagna per gelosia - ha abbandonato da anni la professione medica per fare l'imprenditore, negli ultimi tempi si occupava della compravendita di immobili e da alcuni mesi si era trasferito a Cuernavaca, in Messico, ma il giorno della scomparsa era a Panama per seguire alcune transazioni immobiliari.





Nel 2008 alcune sue pazienti, attraverso la trasmissione "Mi manda Raitre", lo avevano accusato di avere utilizzato un prodotto importato senza autorizzazione dalla Cina. In particolare, una donna che si era sottoposta al filling, aveva contratto un'infezione, riportando danni fisici e psicologici.

Il chirurgo plastico torinese - Furio Ferrari di 70 anni - da anni residente a, è scomparso dal 26 novembre, lo rendono noto i famigliari, che ne hannoalla Questura di Torino.