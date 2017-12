Elena Santarelli : Il figlio è gravemente malato, grazie a tante persone

Elena Santarelli racconta il dramma che lei e Bernardo Corradi stanno vivendo per la grave malattia che ha colpito Giacomo, il loro figlio di 8 anni. La Santarelli non dice di che malattia soffra il piccolo Giacomo e, anzi, spiega di non voler entrare nei particolari, ringrazia i medici e tutti quelli che le sono stati vicino.

Un dramma famigliare pere suo marito... su instagram una foto di schiena di suo figlio più grande e scrive un post commovente : "