Volley | Nations League 2018 | 12^ giornata | risultati e classifica Italia settima | serve

Volley - Nations League 2018 : Italia a Modena contro Russia - USA - Francia. Date - calendario - programma - orari e tv (22-24 giugno) : Nel weekend del 22-24 giugno si disputerà l’ultima tappa della Nations League 2018 di Volley maschile. L’Italia scenderà in campo al PalaPanini di Modena dove affronterà Russia, USA e Francia: un trittico micidiale per chiudere la fase preliminare della prestigiosa competizione internazionale. Gli azzurri sono chiamati a una vera e propria impresa: vincere tutti gli incontri per continuare a sperare in una complicata qualificazione ...

Volley - Italia : una squadra di serie B senza le stelle. Figuracce in Nations League - mancano Zaytsev e Juantorena. Final Six lontane : senza le stelle siamo… dei terrestri. senza i nostri campioni siamo purtroppo una squadra di seconda/terza fascia a livello internazionale. Priva dei fenomeni Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena, senza poter contare nemmeno su un titanico libero come Massimo Colaci e su un meraviglioso palleggiatore come Simone Giannelli, l’Italia si è sciolta come neve al sole e ha palesato un livello tecnico purtroppo non all’altezza di una ...

Volley - Nations League 2018 : Italia-Australia 1-3 - le pagelle della disfatta. Azzurri asfaltati - valanghe di errori : L’Italia è stata travolta dall’Australia per 3-1 nella Nations League 2018 di Volley maschile. A Seoul gli Azzurri non sono mai stati in partita e purtroppo si sono resi protagonista di una disfatta. Di seguito le pagelle dei ragazzi del CT Chicco Blengini. MICHELE BARANOWICZ: 4,5. Troppi errori in fase di impostazione, fatica in palleggio e non riesce a intendersi al meglio con le bocche da fuoco. GABRIELE MARUOTTI: 5. Si ...

Volley - Nations League : azzurri battuti dall'Australia - le Final Six si allontanano : SEUL , COREA DEL SUD, - L'Italia chiude il quarto round della sua Volleyball Nations League, a Seul, con una sconfitta per 1-3 , 25-27, 25-18, 19-25, 23-25, contro l'Australia. Un ko frutto di una ...

Volleyball Nations League – L’Italia ko contro l’Australia a Seoul : Volleyball Nations League Maschile: L’Italia cede 3-1 all’Australia a Seoul L’Italia chiude il quarto round della sua Volleyball Nations League con una sconfitta per 1-3 (25-27, 25-18, 19-25, 23-25) contro l’Australia. Un ko frutto di una prestazione al di sotto delle aspettative e che, in questo momento del torneo, potrebbe complicare il percorso della squadra verso la Final Six di Lille. Allo stato attuale tutto è ancora da decidere, ma di ...

Volley - Nations League 2018 : Italia presa a pallate dai canguri - l’Australia vince 3-1. Tracollo azzurro - Final Six lontane : Bruttissimi, inguardabili, ai minimi storici, incapaci di reagire e lontanissimi da una forma minimamente accettabile. L’Italia sprofonda contro l’Australia nella Nations League 2018 di Volley maschile, si fa prendere a pallate dai canguri e china il capo senza quasi mai lottare: gli aussies si impongono per 3-1 (27-25; 18-25; 25-19; 25-23) e infliggono alla nostra Nazionale una sonora sconfitta che fa malissimo al morale e anche ...

Volley - Nations League 2018 : la classifica - Italia in lotta per la Final Six! Sfida totale con le altre big - bisogna battere l’Australia : L’Italia è in piena corsa per la qualificazione alla Final Six della Nations League 2018 di Volley maschile quando mancano quattro giornate al termine della fase preliminare. Gli azzurri occupano la sesta posizione con 7 vittorie e 21 punti, aggrappati all’ultima piazza che garantisce l’accesso agli atti conclusivi di Lille. I ragazzi del CT Chicco Blengini hanno sudato tantissimo contro Cina e Corea del Sud ma sono riusciti a ...

Volley - Nations League 2018 : oggi Italia-Australia (17 giugno). Orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : oggi domenica 17 giugno si gioca Italia-Australia, match valido per la Nations League 2018 di Volley maschile. A Seoul (Corea del Sud) gli azzurri scenderanno in campo contro gli ostici aussies in un incontro da vincere a tutti i costi: i ragazzi del CT Chicco Blengini, dopo essersi imposti su Cina e Corea del Sud, non devono più fermarsi e devono assolutamente vincere per continuare a inseguire la qualificazione alla Final Six della prestigiosa ...