Video MotoGp | highlights Gp Catalogna 2018 Barcellona e classifica piloti

MotoGp – Jorge - sei serio? Lorenzo e quell’inaspettato complimento a Valentino Rossi in conferenza [Video] : Jorge Lorenzo e quell’inaspettato complimento a Valentino Rossi: i due ex compagni di squadra protagonisti in conferenza stampa al Montmelò Jorge Lorenzo ha tirato fuori gli artigli! Dopo la vittoria al Mugello, la prima con Ducati, è arrivato il bis, al Montmelò, davanti al suo pubblico. Il maiorchino della ‘Rossa’, dopo aver conquistato la pole position ieri a Barcellona, oggi ha liderato, ottenendo un’importante e ...

MotoGp – Willow è la vera vincitrice del Gp di Catalunya : la figlia di Crutchlow sul podio del Montmelò [Video] : Che dolcezza sul podio del Montmelò: la vera vincitrice del Gp di Catalunya è Willow, la figlia di Crutchlow Jorge Lorenzo ha trionfato oggi al Montmelò: lo spagnolo della Ducati ha calato il bis dopo la sua prima vittoria in Ducati del Mugello, alzando le braccia al cielo anche davanti al suo pubblico. Secondo posto per Marc Marquez, seguito sul podio da Valentino Rossi. A far sorridere però è un video pubblicato da Cal Crutchlow, quarto ...

MotoGP - GP Catalunya : la caduta di Andrea Dovizioso dopo 9 giri. Video : dopo la caduta di Le Mans e la carambola con Lorenzo e Pedrosa a Jerez, ancora uno zero in classifica per Andrea Dovizioso. Il pilota della Ducati è scivolato nel corso del 9° giro: "Lorenzo e Marquez ...

Caduta Andrea Dovizioso/ Video - MotoGp Catalogna : Ducati ‘forza’ per recuperare Marquez e vola nella sabbia : Caduta Andrea Dovizioso, Video MotoGp: incidente della Ducati al Gp di Catalogna. Forza per recuperare su Lorenzo e Marquez ma scivola su asfalto e vola nella sabbia(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 14:36:00 GMT)

MotoGP - GP Catalunya : il Video del numero di Marc Marquez nelle Libere 4 : L'analisi di Sanchini: ecco come ha fatto Marc a evitare di finire a terra Guarda tutti i video Marc: "Ho una nuova protezione al gomito" Guarda tutti i video

