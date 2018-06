Video Costa Rica Serbia 0-1 | highlights e gol della partita Mondiali 2018 | girone E

Video Costa Rica-Serbia 0-1 - Mondiali 2018 : gli highlights - decide la punizione capolavoro di Kolarov : La Serbia ha sconfitto il Costa Rica per 1-0 ai Mondiali 2018 di calcio. Gli slavi si sono imposti grazie a una micidiale punizione di Kolarov al 56′. Di seguito il VIDEO con gli highlights della partita. Foto: cristiano barni / Shutterstock.com Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter

Video Punizione stellare di Kolarov in Serbia-Costa Rica 1-0 - gol capolavoro ai Mondiali : Aleksandar Kolarov ha deciso la sfida tra Serbia e Costa Rica, match valido per i Mondiali 2018 di calcio. Il difensore della Roma si è inventato una magistrale Punizione e ha sorpreso Navas trascinando così gli slavi verso il successo per 1-0. Di seguito il VIDEO del gol su Punizione di Kolarov.

Mondiali Russia 2018 – Ma che gol ha fatto Kolarov? Punizione perfetta : la Serbia passa in vantaggio sulla Costa Rica [Video] : Alexander Kolarov sblocca Serbia-Costa Rica: Punizione fantastica del terzino della Roma che sblocca una partita che sembrava destinata allo 0-0 Visti i tanti giocatori talentuosi della Serbia cresciuti in Italia, a sbloccare la partita contro la Costa Rica è proprio un giocatore che milita in Serie A. Alexander Kolarov, terzino della Roma, è riuscito a battere Keylor Navas, portiere dei 'Ticos' apparso fin qui insuperabile in

Storico esordio del Var : Rocchi convalida l'1-1 di Diego Costa | Clicca e guarda il Video : Primo Storico intervento del Var in un Mondiale di calcio. Al 24' di Portogallo-Spagna, gara valida per il Girone B, a Sochi, l'arbitro italiano Rocchi - sentiti i colleghi addetti ai monitor (Irrati e Valeri) - ha convalidato il gol dello spagnolo Diego Costa che sembrava viziato da una manata sul volto di Pepe. Dopo le proteste dei lusitani e una breve consultazione audio, l'arbitro Rocchi - senza però recarsi al monitor - ha convalidato l'1-1.

DIRETTA/ Portogallo Spagna (risultato live 2-3) streaming Video Canale 5 : Diego Costa e Nacho per il sorpasso! : DIRETTA Portogallo Spagna, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Subito una grande sfida nella prima giornata del gruppo B ai Mondiali 2018(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 21:08:00 GMT)