Video Brasile Svizzera 1-1 | highlights e gol della partita Mondiali 2018 | girone E

Video Brasile-Svizzera 1-1 - highlights Mondiali 2018 : riviviamo le immagini del pari sorprendente tra verdeoro ed elvetici : Non va oltre l’1-1 il Brasile nel proprio esordio ai Mondiali 2018 di calcio in Russia. La squadra verdeoro è stata fermata sull’1-1 da un’ottima Svizzera, che non ha rubato nulla, alla Rostov Arena. Non è bastata la magia di Coutinho al 20' a regalare i tre punti ai sudamericani nel primo impegno del gruppo E. Nella ripresa un perentorio stacco di testa di Zuber, al 50', è valso il pareggio agli elvetici che così iniziano con il piede giusto ...

Diretta/ Brasile Svizzera (risultato finale 1-1) streaming Video Mediaset : Firmino e Miranda mancano il 2-1! : Diretta Brasile Svizzera, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Esordio per la Seleçao ai Mondiali 2018, impegno ostico contro i rossocrociati(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 21:51:00 GMT)

DIRETTA/ Brasile Svizzera (risultato live 1-1) streaming Video Mediaset : Gabriel Jesus reclama un rigore : DIRETTA Brasile Svizzera, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Esordio per la Seleçao ai Mondiali 2018, impegno ostico contro i rossocrociati(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 21:28:00 GMT)

DIRETTA/ Brasile Svizzera (risultato live 1-0) streaming Video Mediaset : la Selecao gestisce : DIRETTA Brasile Svizzera, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Esordio per la Seleçao ai Mondiali 2018, impegno ostico contro i rossocrociati(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 20:38:00 GMT)

Video Coutinho - gol pazzesco del verdeoro. Brasile-Svizzera 1-0 : Un’autentica delizia. Il gol di Coutinho, nell’esordio del Brasile contro la Svizzera, match valido per il gruppo E dei Mondiali 2018, è un gesto che vale la pena gustarsi. Tecnica ed intuizione miscelati in un tiro strepitoso del calciatore del Barcellona, autentica prodezza che ha regalato il vantaggio ai verdeoro nella sfida della Rostov Arena. IL VIDEO DEL GOL DI Coutinho: Brasile-Svizzera 1-0 Foto: ...

DIRETTA/ Brasile Svizzera (risultato live 1-0) streaming Video Mediaset : Coutinho - supergol del vantaggio! : DIRETTA Brasile Svizzera, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Esordio per la Seleçao ai Mondiali 2018, impegno ostico contro i rossocrociati(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 20:20:00 GMT)

Diretta/ Brasile Svizzera (risultato live 0-0) streaming Video Mediaset : formazioni ufficiali - via! : Diretta Brasile Svizzera, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Esordio per la Seleçao ai Mondiali 2018, impegno ostico contro i rossocrociati(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 19:50:00 GMT)

Diretta/ Brasile Svizzera streaming Video e tv : record verdeoro e probabili formazioni - quote e orario : Diretta Brasile Svizzera, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Esordio per la Seleçao ai Mondiali 2018, impegno ostico contro i rossocrociati(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 16:47:00 GMT)

BRASILE SVIZZERA / Streaming Video e diretta tv : precedenti e orario - quote e probabili formazioni : diretta BRASILE SVIZZERA, info Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Esordio per la Seleçao ai Mondiali 2018, impegno ostico contro i rossocrociati(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 12:50:00 GMT)

Brasile Svizzera/ Streaming Video e diretta tv : probabili formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Brasile Svizzera, info Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Esordio per la Seleçao ai Mondiali 2018, impegno ostico contro i rossocrociati(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 10:00:00 GMT)

Video Volley - Nations League : Italia straripante - sconfitto il Brasile nella bolgia di Eboli. Gli highlights della partita : L’Italia ha firmato una nuova impresa nella Nations League 2018 di Volley femminile e ha sconfitto il Brasile per 3-2, prendendosi così un nuovo scalpo di lusso dopo aver già battuto Cina, Serbia e Olanda. Le azzurre festeggiano al PalaSele di Eboli anche se purtroppo mancano l’accesso alla Final Six del prestigioso torneo internazionale. Di seguito il VIDEO con gli highlights della partita. (foto FIVB) Clicca qui per ...

DIRETTA/ Italia Brasile (risultato finale 3-2) streaming Video e tv : Prestigiosa ma inutile vittoria azzurra : DIRETTA Italia Brasile: info streaming video e tv dell'ultima partita per la nazionale femminile alla Nations league 2018. Fischio d'inizio alle 20 a Eboli.(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 22:25:00 GMT)

DIRETTA/ Italia Brasile (risultato live 2-2) streaming Video e tv : Le azzurre arrivano al tie-break : DIRETTA Italia Brasile: info streaming video e tv dell'ultima partita per la nazionale femminile alla Nations league 2018. Fischio d'inizio alle 20 a Eboli.(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 21:59:00 GMT)

DIRETTA/ Italia Brasile (risultato live 1-2) streaming Video e tv : Le sudemaricane si riportano avanti : DIRETTA Italia Brasile: info streaming video e tv dell'ultima partita per la nazionale femminile alla Nations league 2018. Fischio d'inizio alle 20 a Eboli.(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 21:25:00 GMT)