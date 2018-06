Venezuela | una distopia al collasso

Perché la vittoria di Maduro in Venezuela non è una buona notizia per il mondo : Il Venezuela di Nicolás Maduro ha ripetuto il rituale elettorale. «Abbiamo vinto, ancora una volta. Siamo una forza storica trasformata in vittoria popolare, vittoria popolare permanente. Voglio bene questa rivoluzione. Con lei sono nato e con lei morirò […] Ah, quanto mi avete sottostimato!». Così il presidente Venezuelano ha festeggiato la sera di domenica 20 maggio, tra balli e risate il risultato che lo rinnova in carica fino all’anno ...