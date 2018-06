Torna a casa Emily

Basket - Finale promozione Serie A2 : Trieste Torna in Serie A dopo 14 anni - Casale Monferrato si arrende in finale : 83-79, 80-69, 63-72. Non sono numeri a caso, ma i risultati delle tre partite con cui l’Alma Trieste ha vinto la finale dei playoff promozione di Serie A2, conquistando dunque il diritto di giocare la Serie A nella stagione 2018-2019. L’ultima vittoria, quella decisiva, è arrivata al PalaFerraris di Casale Monferrato, dove la Novipiù si è dovuta arrendere a un Daniele Cavaliero in serata di grazia dall’arco dei tre punti ...

Messina - incendio in casa : morti due fratellini. Francesco è Tornato indietro per cercare di salvare Raniero : Sono morti insieme Francesco e Raniero. Lui il più grande, 13 anni, ha cercato di salvare il fratellino di 10 anni dalle fiamme ma sono rimasti intrappolati nel rogo della loro casa. Un...

Era fuggita da Treviso per unirsi all’Isis - ora è pentita e vuole Tornare a casa : Era fuggita da Treviso per unirsi all’Isis, ora è pentita e vuole tornare a casa Dopo un anno a Raqqa, Sonia è in un campo di prigionia in Siria con due figli e vorrebbe rientrare. Ma anche i suoi genitori sembrano che non vogliano più avere a che fare con lei Continua a leggere L'articolo Era fuggita da Treviso per unirsi all’Isis, ora è pentita e vuole tornare a casa proviene da NewsGo.

Brunetta a Salvini : “Torna da noi - Matteo. Ricostruiamo centrodestra con Berlusconi. M5s? Degli scappati di casa” : “Forza Italia, forza centrodestra. Torna a casa, Matteo“. E’ l’appello rivolto a Matteo Salvini, ai microfoni di Radio Radicale, dal deputato di Forza Italia, Renato Brunetta, che spiega: “Berlusconi è quello che per primo capta i bisogni di un movimento, di un popolo, di un partito. Non basta la sua rieleggibilità, certamente necessaria affinché possano cambiare gli equilibri all’interno del centrodestra e ...

Venezia - si schianta contro un van mentre Torna a casa da lavoro : Matteo muore a 22 anni : Matteo Montagner, cuoco di 22 anni di Musile, è morto dopo che la sua auto si è schiantata contro un furgone. Rimasto incastrato tra le lamiere della vettura, è deceduto quasi sul colpo. Ferito il guidatore del van, che è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso. Sul caso indaga la polizia.Continua a leggere

Crisi d'asma mentre Torna a casa dal funerale della mamma : muore bimba di 11 anni : tornando dal funerale della mamma ha un violento attacco d'asma e muore. Una storia drammatica quella di Syira Coutain-Harebi, una bimba di 11 anni che, tornando a casa dal funerale di sua...

Napolitano è Tornato a casa e sta bene : per lui prosegue la convalescenza : Napolitano è stato dimesso oggi dal reparto di Riabilitazione Cardiologica della Asl Roma 1, che ha sede presso la Clinica Villa Betania Giomi. Presto potrà tornare alla vita pubblica.Continua a leggere

Voto incerto a Vicenza. Sul Fatto in edicola giovedì Torna “A Casa Vostra” : Domani, giovedì, torna A Casa Vostra, il reportage di quattro pagine che Il Fatto Quotidiano dedica alle città italiane. Questa settimana Pietrangelo Buttafuoco, Antonello Caporale e Ferruccio Sansa raccontano Vicenza. Dove domenica si vota. Un test importantissimo, nell’unica città bianca in una regione che si è tinta di verde e nero. Vicenza che negli ultimi due cicli amministrativi è stata guidata dal centrosinistra di Achille ...

Per quasi 10 milioni di famiglie la casa resta un miraggio. Ma Torna la voglia di comprare casa da investimento : E’ un mercato immobiliare che guarda in direzioni opposte quello che emerge dall’11° Rapporto sulla Finanza Immobiliare 2018 curato da Nomisma e presentato in occasione di RE Italy. Da una parte i numeri raccontano di 9,2 milioni di famiglie per le quali la casa rimane un miraggio (35,5%). Si tratta di nuclei che avrebbero bisogno di acquistare un’...