Tokyo chiude in rosso Pesa l' effetto dazi commerciali

La Borsa di Tokyo chiude in rialzo - Nikkei +0 - 38% : Roma, 13 giu. , askanews, La Borsa di Tokyo chiude la seduta in rialzo. Il Nikkei, l'indice dei 225 titoli guida, ha guadagnato lo 0,38% salendo a 22.966,38 punti.

Tokyo chiude in rialzo. Le borse asiatiche festeggiano incontro USA-Corea : Ottima giornata per i mercati asiatici e per la Borsa di Tokyo, che ha chiuso in discreto rialzo, in scia al buonumore per l'incontro positivo del Presidente americano Donald Trump e il leader ...

La Borsa di Tokyo chiude in rialzo : indice Nikkei a +0 - 48% : La Borsa di Tokyo conclude la prima seduta della settimana col segno più, trainata dalla svalutazione dello yen, con gli investitori che attendono l'esito del vertice di Singapore tra il presidente ...

La borsa di Tokyo chiude in rialzo in attesa summit Trump-Kim : Roma, 11 giu. , askanews, La borsa di Tokyo chiude la seduta in rialzo, in attesa dello storico vertice tra il presidente statunitense, Donald Trump e quello nord coreano, Kim Jong. Il Nikkei ha ...

La Borsa di Tokyo chiude in positivo : Nikkei +0 - 87% : La Borsa di Tokyo chiude in rialzo. Il Nikkei, l'indice dei 225 titoli guida, ha guadagnato lo 0,87% salendo a 22.823,26 punti.

Tokyo - la Borsa chiude in rialzo : Nikkei +0 - 28% : La Borsa di Tokyo termina le contrattazione col segno più, sostenuta dal record del listino tecnologico del Nasdaq in Usa, mentre si attenuano i timori di ulteriori ripercussioni commerciali tra i ...

Tokyo - la Borsa chiude in netto rialzo : indice Nikkei a +1 - 37% : La Borsa di Tokyo termina la prima seduta della settimana in netto rialzo, seguendo la reazione degli indici azionari statunitensi ai dati incoraggianti dal mercato del lavoro. L'indice Nikkei segna ...

Tokyo - la Borsa chiude in rialzo : indice Nikkei a +0 - 83% : Chiusura di scambi in positivo per la Borsa di Tokyo, mentre vanno ad attenuarsi le preoccupazioni legate all'instabilità politica in Italia, avvalorate dal rialzo sostenuto di Wall Street, trainata ...

Borsa : Tokyo chiude in ribasso - -1 - 52% : ANSA, - Tokyo, 30 MAG - La Borsa di Tokyo termina ai minimi in 6 settimane, in scia al proseguimento dell'instabilità politica in Italia e la pesante correzione registrata in ultimo a Wall Street. L'...

Borsa : Tokyo chiude in ribasso - -1 - 52% : ANSA, - Tokyo, 30 MAG - La Borsa di Tokyo termina ai minimi in 6 settimane, in scia al proseguimento dell'instabilità politica in Italia e la pesante correzione registrata in ultimo a Wall Street. L'indice Nikkei ha ceduto l'1,52% a quota 22.018,52, con una perdita di 339 punti. Prosegue la volatilità sul mercato ...

Borsa : Tokyo - chiude in calo - -0 - 18% : ANSA, - Tokyo, 22 MAG - La Borsa di Tokyo termina gli scambi poco variata, mentre vanno avanti i negoziati tra Cina e Stati Uniti sulla riduzione dell'avanzo commerciale di Pechino, e si ferma il ...

Borsa - Tokyo chiude in rialzo : indice Nikkei guadagna lo 0 - 40% : La Borsa di Tokyo termina l'ultima seduta della settimana in positivo, sulle aspettative di un accordo favorevole sul commercio tra Cina e Stati Uniti. L'indice Nikkei segna un rialzo dello 0,40% a ...

Borsa : Tokyo chiude in rialzo - +0 - 53% - : Tokyo, 17 MAG - La Borsa di Tokyo termina la seduta in rialzo, in scia alla ripresa degli indici azionari statunitensi e la graduale svalutazione dello yen sulle principali divise, che da slancio al ...

Borsa : Tokyo chiude in rialzo - +0 - 53% - : ANSA, - Tokyo, 17 MAG - La Borsa di Tokyo termina la seduta in rialzo, in scia alla ripresa degli indici azionari statunitensi e la graduale svalutazione dello yen sulle principali divise, che da ...