Test MotoGP Barcellona 2018 | orario d’inizio e come vederli in tv

Test MotoGP Catalogna 2018/ Streaming video e diretta tv - orario e tempi della sessione (oggi 18 giugno) : Test Motogp Catalogna 2018: info Streaming video e tv della giornata di prove alla pista del Montmelò. tempi, orari e classifiche dei protagonisti di questo mondiale.(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 03:55:00 GMT)

Classifica Mondiale MotoGP 2018 : Marc Marquez allunga in Testa - +27 su Valentino Rossi. Lorenzo e Dovizioso attardati : Marc Marquez si conferma in testa alla Classifica del Mondiale MotoGP 2018. Il Campione del Mondo, grazie al secondo posto conquistato nel GP di Catalogna, ha allungato ulteriormente: ora ha 27 punti di vantaggio su Valentino Rossi che a Barcellona ha chiuso in terza posizione. Jorge Lorenzo ha infilato il secondo successo consecutivo dopo quello del Mugello ma è comunque lontano 49 punti dalla vetta, proprio come Andrea Dovizioso che è caduto ...

MotoGP - domani (18 giugno) i Test a Barcellona : orario d’inizio e come seguirli in tempo reale : I piloti della MotoGP non hanno finito le proprie fatiche sul tracciato del Montmelò e nella giornata di lunedì 18 giugno, infatti, saranno nuovamente impegnati in una giornata di Test ufficiali sul tracciato catalano. I protagonisti della classe regina, dunque, avranno a disposizione la pista di Barcellona per otto ore per affinare ulteriormente le moto prima della sosta di luglio. Nelle scorse settimane tra Mugello e proprio Montmelò, tutti i ...

MotoGP - GP Catalunya. Andrea Dovizioso in Testa nel warm up : La gara di MotoGP scatta alle 14: sarà possibile seguirla anche in live streaming su skysport.it e sull'app di Sky Sport. 1 A. Dovizioso 1:39.571 2 T. RABAT +0.082 3 V. ROSSI +0.085 4 M. MARQUEZ +0.

MotoGP - GP Catalogna 2018 : warm-up - risultati e classifica. Andrea Dovizioso in Testa! Valentino Rossi rinasce ed è terzo : Andrea Dovizioso mette subito in chiaro le cose e stampa il miglior tempo nel warm-up del GP di Catalogna 2018, settima tappa del Mondiale MotoGP. Il forlivese si è scatenato nella seconda parte del turno e ha siglato un interessante 1:39:571, ribadendo la sua candidatura al successo nella gara prevista per oggi pomeriggio. Il pilota della Ducati ha un ottimo passo, con la coppia di soft riesce a fare la differenza e può puntare in alto, ...

MotoGP - GP Catalunya. Moto3 - Canet in Testa nelle Libere3 : 1 A. Canet 1:49.002 2 J. MARTIN +0.069 3 A. SASAKI +0.096 4 E. BASTIANINI +0.213 5 N. BULEGA +0.231 6 M. RAMIREZ +0.325 7 M. BEZZECCHI +0.395 8 V. PEREZ +0.453 9 A. MIGNO +0.458 10 J. KORNFEIL +0.518

MotoGP - GP Catalogna 2018 : prove libere 2 - risultato e classifica. Jorge Lorenzo in Testa - ottimo Dovizioso. Valentino Rossi e Marquez attardati : Jorge Lorenzo ha dominato le prove libere 2 del GP di Catalogna 2018, settima tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo ha ormai trovato il feeling giusto con la Ducati e, dopo il trionfo del Mugello, ha ricominciato a martellare come ai bei tempi. L’ex Campione del Mondo ha piazzato un notevole 1:38.930 e ha messo in mostra un passo gara molto interessante, due-tre decimi più veloce di tutta la concorrenza. Lorenzo sembra essersi sbloccato e ...

MotoGP - Test Barcellona 2018 : tutti in pista lunedì 18 giugno. Programma - orari e tv : lunedì 18 giugno il Circus del Mondiale 2018 di MotoGP, reduce dal settimo round iridato sul tracciato del Montmeló, resterà un’altra giornata sul tracciato catalano per una sessione di Test ufficiale che coinvolgerà i team. La pista di Barcellona, viste le sue caratteristiche, è sempre stata ideale per girare e mettere anche alla “frusta” le moto, richiedendo molto da ogni punto di vista: potenza, accelerazione e guidabilità. ...

MotoGP - mercato. Pedrosa ad un bivio : Yamaha Satellite o Tester KTM nel 2019 : Dani Pedrosa vaglia due possibilità concrete per "trovare nuovi stimoli" - come lui stesso ha dichiarato dopo l'uscita da casa Honda. La prima è continuare ad essere un pilota di MotoGP in un Team ...

LIVE MotoGP - GP Italia Mugello 2018 in DIRETTA : warm-up. Andrea Iannone in Testa! Dovizioso terzo - Valentino Rossi settimo : OASport vi propone la DIRETTA LIVE del warm up del GP d'Italia 2018 , sesta tappa del Mondiale MotoGP: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore ...

MotoGp – Marquez - la caduta ai Test del Mugello e la somiglianza con Shawn Mendes : “mi piacerebbe incontrarlo” : Marc Marquez pronto per il Gp del Mugello: dalla caduta ai test sulla pista italiana alla somiglianza con Shawn Mendes. Le parole dello spagnolo in conferenza stampa Il weekend del Mugello è ufficialmente iniziato. I piloti della MotoGp hanno incontrato la stampa questo pomeriggio per raccontare le sensazioni con le quali arrivano al Gp d’Italia. Reduce da tre vittorie consecutive, Marc Marquez arriva alla gara italiana con fiducia e ...

MotoGp – I Test del Mugello preoccupano - ma il podio di Le Mans dà fiducia : le parole di Valentino Rossi alla vigilia del Gp d’Italia : Il podio di Le Mans regala un pizzico di fiducia, ma i test disputati al Mugello qualche settimana fa preoccupano Valentino Rossi: le sensazioni del Dottore alla vigilia del Gp d’Italia Reduce da un positivissimo podio a Le Mans, Valentino Rossi arriva rilassato alla gara di casa. Tutto pronto per l’appassionante weekend del Mugello, dove sicuramente non mancherà lo spettacolo. Domani i piloti incontreranno la stampa, mentre venerdì ...

MotoGP - GP Italia 2018 : rebus Valentino Rossi. Mugello pista amica - ma la Yamaha ha sofferto nei Test : Manca poco per l’inizio del weekend del Mugello, tappa come sempre attesissima in MotoGP e test duro per i piloti, già dalla prima staccata della San Donato, posta al termine del lunghissimo rettilineo del traguardo. Ma pensi al Mugello e pensi soprattutto a Valentino Rossi. Inevitabile, perché è uno dei motivi che attira così tanti appassionati sulle tribune del tracciato, creando una vera e propria marea gialla pronta ad accompagnare il ...

MotoGp – Test Montmelò - le sensazioni di Dovizioso : “andiamo a casa contenti e fiduciosi” : Andrea Dovizioso torna a casa fiducioso e soddisfatto dai Test di ieri al Montmelò: le sensazioni del ducatista I piloti della MotoGp sono tornati in pista ieri, dopo il Gp di Le Mans, per una giornata di Test sul circuito del Montmelò. Il più veloce è stato Maverick Vinales, seguito da Zarco e Lorenzo. Quinto tempo per Dovizioso, alle spalle di Crutchlow. Sereno e positivo il forlivese della Ducati, fresco di rinnovo e reduce dal secondo ...