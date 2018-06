Terremoto in Guatemala | forte scossa nel sud del Paese DATI e MAPPE

Anello di Fuoco : paura per un violentissimo Terremoto dopo l’eruzione del Volcán de Fuego in Guatemala : Un totale di 25 persone hanno perso la vita e oltre 3.000 hanno bisogno di assistenza medica, in seguito alla violenta eruzione del Volcán de Fuego, in Guatemala, che ha emesso una colonna di cenere che ha superato i 9 km di altezza. Gli esperti hanno avvisato che l’aumento dei livelli dell’attività sismica intorno all’Anello di Fuoco potrebbe essere una premessa di terremoti violentissimi e ulteriori eruzioni. Il 2018 ha già visto le eruzioni ...