Giappone, forte scossa di terremoto vicino a Osaka: trovate vittime

E' salito a tree quasi 100il bilancio delche si è verificato stamane nell'area di Osaka, in, con una magnitudo indicata inizialmente in 5.9 e poi rivista al rialzo a 6.1. La violenza del sisma ha causato l'interruzione del servizio dei treni veloci, la cancellazione di sei voli da e per l'aeroporto del Kansai, la sospensione della fornitura di gas a 108 mila abitazioni nella prefettura di Osaka. Nessuna anomalia nelle centrali nucleari di Takahama, Mihama e Oi.