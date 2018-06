Terremoto Giappone : 3 morti e decine di feriti a Osaka - bimba di 9 anni schiacciata da muro : La scossa di Terremoto in Giappone è stata di magnitudo 6.1 e ha interessato la zona di Osaka con epicentro nella città di Takatsuki a una profondità di circa 15 chilometri. decine i feriti accertati e purtroppo anche tre vittime tra cui una bimba di 9 anni rimasta schiacciata da un muro. Diversi crolli e incendi segnalati.Continua a leggere

Terremoto Giappone - 3 morti e 100 feriti : 6.43 E' salito a tre morti e quasi 100 feriti il bilancio del Terremoto che si è verificato stamane nell'area di Osaka, in Giappone, con una magnitudo indicata inizialmente in 5.9 e poi rivista al rialzo a 6.1. La violenza del sisma ha causato l'interruzione del servizio dei treni veloci, la cancellazione di sei voli da e per l'aeroporto del Kansai, la sospensione della fornitura di gas a 108 mila abitazioni nella prefettura di Osaka. Nessuna ...

Giappone - Terremoto di magnitudo 4.7 a nord di Tokyo : Un forte terremoto di magnitudo 4.7 è stato registrato a nord di Tokyo, in Giappone, alle 15:27 locali , le 8:27 in Italia, . L'Agenzia meteorologica nipponica ha localizzato l'epicentro nel sud della ...

Terremoto in Giappone : scossa a nord di Tokyo - nessun danno : Un Terremoto magnitudo 4.6 è stato registrato dall’Istituto Geofisico statunitense USGS a nord di Tokyo, nella prefettura di Gunma, alle 06:47 UTC. Secondo la Japan Meteorological Agency l’epicentro è stato localizzato nel sud della regione, a una profondità di 20 km. Al momento, secondo i media locali, non risultano notizie di danni a persone o cose e non è stato emesso alcun allarme tsunami. L'articolo Terremoto in Giappone: scossa ...

Terremoto di magnitudo 6.1 in Giappone : crolli e 5 feriti : L'epicentro nel Giappone occidentale: Segnalati rotture di tubature, mentre sono dozzine le case rimaste senza elettricità per il cedimento dei cavi dell'alta tensione.Continua a leggere

