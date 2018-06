Terremoto e dramma in Giappone Forte scossa vicino a Osaka Tre morti e oltre 200 feriti

Terremoto Marche - scossa di magnitudo 4 - 6 : il dramma di chi vive nelle casette Video : Una paura che non finisce mai e che trasforma in lunghe veglie la notte dei residenti del centro Italia. Ore 5:11 il boato e la terra che torna a tremare in realta' non ha mai smesso di farlo con vigore. magnitudo 4,6: questa la 'sentenza' dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia con epicentro Muccia profondita' di nove chilometri. La settimana scorsa i sismografi avevano registrato nella stessa localita' un sisma di magnitudo 3,9. ...

Terremoto Centro Italia - il sindaco di Pieve Torina : “Situazione drammatica - scene che non avrei mai pensato di rivivere” : Il sindaco di Pieve Torina (Macerata), Alessandro Gentilucci, non nasconde la sua preoccupazione a seguito del Terremoto magnitudo 4.6 verificatosi alle 05:11 con epiCentro a Muccia: “Ripiombiamo in una situazione drammatica, riviviamo scene che non avrei mai pensato di rivivere“. L’incubo “sembra non finire mai“. Quattro le famiglie evacuate per rischio di danni (crepe e cedimenti) e rischi di stabilità interni di ...