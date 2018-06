: Terremoti,scossa di 5,3 vicino a Osaka - TelevideoRai101 : Terremoti,scossa di 5,3 vicino a Osaka - sherlock5stelle : RT @GPS_SPINATO: Sciami sismici oltre 3° grado e c'è chi si sveglia nel cuore della notte ma mainstream e tg non ne parlano: non si può dir… - renata_72th : RT @Atlantide4world: #Giappone: un potente #terremoto di magnitudo 5.9 si è verificato poco prima delle 8 del mattino ad #Osaka.Il video mo… -

Unadi terremoto di magnitudo 5.3 è stata registrata non lontano da, in Giappone. Secondo i dati del Servizio geologico statunitense USGS, il sisma è avvenuto alle 7:58 ora locale (00:58 in Italia) con ipocentro a circa 15 km di profondità ed epicentro a Takatsuki. Secondo i media internazionali, al momento si registrerebbero lievi danni ma nessun ferito. Controlli sono in corso sui servizi di trasporto su rotaia, momentaneamente interrotti per precauzione.(Di lunedì 18 giugno 2018)