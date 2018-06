Tennis | Ranking ATP 18 giugno | Roger Federer torna numero 1! Fabio Fognini è 15°

Tennis - Roger Federer torna numero 1! Il Maestro si riprende la testa del ranking ATP - raggiunta la finale a Stoccarda : Roger Federer tornerà a essere numero 1 al mondo a partire dal prossimo lunedì. Il Maestro ha raggiunto l’obiettivo che si era prefissato all’inizio della settimana e si riprende la vetta del ranking ATP scalzando Rafael Nadal che aveva difeso il piazzamento trionfando al Roland Garros la scorsa settimana. Il Campione di Basilea torna ai vertici grazie alla sofferta vittoria sull’australiano Nick Kyrgios (6-7, 6-2, 7-6) che gli ...

Tennis - Rogerer Federer può tornare numero 1 a Stoccarda! Tutte le combinazioni e i risultati utili per superare Nadal nel ranking : Roger Federer è pronto per tornare a giocare dopo quasi tre mesi dalla sconfitta maturata contro Kokkinakis al secondo torneo di Miami. Il Maestro ha ricaricato le pile e si è preparato meticolosamente per affrontare la stagione sull’erba che scatterà proprio oggi a Stoccarda. Lo svizzero si cimenterà sul manto verde della località tedesca, primo appuntamento sulla sue superficie prediletta a cui seguirà il tradizionale torneo di Halle per ...

Tennis - Ranking WTA (11 giugno) : Simona Halep sempre in testa - Stephens diventa quarta. Giorgi migliore italiana : La rumena Simona Halep si conferma in testa al Ranking WTA. La rumena ha vinto il Roland Garros e conserva così il numero 1 con un vantaggio importante sulla danese Simona Halep e sulla spagnola Garbine Muguruza mentre Sloane Stephens, finalista sulla terra rossa di Parigi, risale in quarta posizione. La statunitense Madison Keys entra in top ten. RANK MOVE COUNTRY PLAYER AGE POINTS TOURN PLAYED 1 0 [ROU] Simona ...

Tennis - Ranking ATP (11 giugno) : Rafael Nadal si conferma in vetta - scalano la classifica Fognini - Cecchinato e Berrettini : L’edizione 2018 del Roland Garros è andata in archivio ed il nome del vincitore è sempre lo stesso: Rafael Nadal. Lo spagnolo conquista il suo 11° successo a Parigi, aggiornando i propri record e confermandosi in vetta al Ranking ATP. Una dimostrazione di forza notevole dello spagnolo, in finale, contro l’austriaco Dominic Thiem. Slam francese che ha sorriso anche Juan Martin Del Potro. La semifinale raggiunta nel Major (ko contro ...

Tennis - Ranking Atp : che scalata in classifica per Marco Cecchinato! Guadagnate 45 posizioni. E se vincesse ancora… : Marco Cecchinato sta emozionando tutti gli appassionati di Tennis con la sua pazzesca cavalcata al Roland Garros 2018. Il palermitano si è qualificato alle semifinali del prestigioso torneo parigino dopo aver sconfitto avversari del calibro di David Goffin e Novak Djokovic, ora è tra i migliori quattro del secondo Slam stagionale e la sua classifica sorride. Il 25enne è già certo di salire al numero 27 del Ranking ATP a partire dal prossimo ...

Tennis - Ranking WTA (21 maggio 2018) : Jelena Ostapenko sale al numero 5 - guadagna una posizione Camila Giorgi : La classifica mondiale del Tennis femminile non subisce scossoni al termine del torneo romano: la vincitrice e la runner up sono state le medesime della scorsa edizione, dunque nei piani alti della graduatoria non vi sono stati grandi cambiamenti in termini di punteggio, con la romena Simona Halep che difende il suo trono. La lettone Jelena Ostapenko, detentrice del Roland Garros, sale al numero 5 e sarà dunque quinta testa di serie in terra ...

Tennis - Ranking ATP (21 maggio 2018) : Rafael Nadal torna sulla vetta del mondo! Fabio Fognini irrompe in top 20 : La classifica mondiale ATP utile a delineare le teste di serie del Roland Garros restituisce a Rafael Nadal la vetta della graduatoria: grazie al successo romano il maiorchino scalza nuovamente Roger Federer per 100 punti e si riprende la corona. Poco sarebbe cambiato, dal momento che l’elvetico sarà assente a Parigi. Il tedesco Alexander Zverev intanto sul suolo francese sarà ufficialmente testa di serie numero due nello Slam su terra ...

Internazionali Tennis Roma 2018 : Nadal Re per l'ottava volta al Foro. Rafa torna n°1 del ranking : Nadal, che ha perso appena due set al Foro Italico, tornerà da lunedì numero 1 del mondo , spodestando nuovamente Roger Federer, che aveva approfittato dell'eliminazione del maiorchino ai quarti di ...

Tennis - Roma : Zverev cerca conferme Nadal insegue il numero 1 del ranking : Per la pugliese, numero 1 del mondo in doppio e numero 7 in singolare, il canto del cigno di una carriera fantastica che l'ha vista completare il Grande Slam di doppio e raggiunge la finale all'Open ...

Tennis - ranking WTA (14 maggio 2018) : salgono le ceche Karolina Pliskova e Petra Kvitova. Bene Sara Errani : Classifica WTA in salsa ceca: le uniche a salire nella top ten del ranking mondiale del Tennis femminile sono Karolina Pliskova, che scavalca la lettone Jelena Ostapenko e va al numero 5, e Petra Kvitova, che in un sol colpo scavalca due statunitensi, ovvero Venus Williams e Sloane Stephens, attestandosi così al numero 8. In vetta sempre la romena Simona Halep, la quale però vede assottigliarsi a poco più di 400 punti il margine sulla danese ...

Tennis - ranking ATP (14 maggio 2018) : Roger Federer torna numero 1 al mondo! Fabio Fognini fuori dalla top 20 : Ora è ufficiale, lo svizzero Roger Federer torna ad essere numero uno al mondo: fatale per lo spagnolo Rafael Nadal la sconfitta patita a livello di quarti di finale a Madrid per mano dell’austriaco Dominic Thiem. Ora l’iberico per scavalcare nuovamente l’elvetico prima del Roland Garros dovrà necessariamente vincere gli Internazionali d’Italia, scattati ieri a Roma. L’unico ulteriore spostamento in top ten riguarda ...

Tennis - ranking Atp : Nadal sempre in vetta - Fognini 19° : TORINO - Una sola variazione nella top ten del ranking Atp con Rafael Nadal che si conferma al vertice. Il maiorchino precede di appena 100 punti lo svizzero Roger Federer . Sul terzo gradino del ...

Tennis - ranking Atp : comanda Nadal - Cecchinato 59° : TORINO - Buone notizie in chiave tricolore nella classifica Atp. Fabio Fognini si conferma il primo degli azzurri: il 30enne di Arma di Taggia guadagna una posizione e risale al numero 19. Alle sue ...

Tennis - Ranking WTA (30 aprile) : Simona Halep sempre prima. Camila Giorgi numero uno azzurra : Tutto invariato questa settimana nella top ten del Ranking WTA. Al comando c’è sempre Simona Halep davanti alla danese Caroline Wozniacki e alla spagnola Garbine Muguruza. Camila Giorgi resta la numero uno d’Italia in 58esima posizione. Tra le prime cento c’è anche Sara Errani, che recupera quattro posizioni rispetto alla scorsa settimana. Il Ranking WTA aggiornato al 30 Aprile RANK MOVE COUNTRY PLAYER AGE POINTS TOURN ...