TEMPTATION ISLAND 2018 Le prime coppie | i primi falò | un drone spierà i protagonisti

Ida Platano e il fidanzato - da Uomini e Donne a TEMPTATION ISLAND 2018 : Sono cominciate da un paio di giorni le registrazioni dell'attesissimo Temptation Island 2018, il reality show di Maria De Filippi che andrà in onda su Canale 5 a partire dal prossimo 5 luglio per cinque settimane. In queste ultime settimane si erano rincorsi molti rumors sulle probabili coppie di concorrenti ed ora, a registrazioni appena iniziate, il sito ufficiale del programma ha svelato le prime tre coppie ufficiali, una delle quali è già ...

ANTEPRIMA/ TEMPTATION ISLAND : la De Biasi e Carinola - una coppia siciliana nel cast : Dopo Ida Platano e Riccardo Guarnieri e Lara Rosie Zorzetto e Michael Di Giorgio, è arrivata la terza coppia che prenderà parte alla nuova edizione di Temptation Island. Si tratta di Valentina De Biasi e Oronzo Carinola. I due vengono dalla Sicilia e, come hanno precisato nel filmato di presentazione, partecipano al reality per mettere alla prova la loro relazione dopo tanti anni di fidanzamento. In particolare, Valentina vuole capire se ne vale ...

Valeria Bigella di TEMPTATION ISLAND ha un nuovo fidanzato : Temptation Island, Valeria e Alessio si sono lasciati: la Bigella ha un nuovo amore Ad un anno dalla partecipazione a Temptation Island Valeria Bigella ha cambiato vita. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne (fu la scelta di Gianfranco Apicerni) non è più fidanzata con Alessio Bruno, l’imprenditore romano con il quale ha partecipato al programma […] L'articolo Valeria Bigella di Temptation Island ha un nuovo fidanzato proviene ...

TEMPTATION ISLAND - Francesco Chiofalo choc : “Mi hanno picchiato” : Francesco Chiofalo di Temptation Island preso a pugni in un supermercato Gli incidenti sono all’ordine del giorno e coinvolgono anche coloro che hanno fatto una rapida capatina nel magico mondo dello spettacolo. E’ il caso di Francesco Chiofalo, ex concorrente della passata edizione di Temptation Island, che è stato protagonista di un curioso episodio all’interno di un supermercato. Attraverso il suo profilo Instagram ...

TEMPTATION ISLAND - Desirèe Maldera brutalizza i suoi fan : 'Non sono ingrassata - deficienti : sono incinta' : Desirèe Maldera era sbarcata a Temptation Island 2017 da single sensualissima, oggi però la sua vita è completamente cambiata. All'epoca del reality aveva fatto perdere la testa A Francesco Chiofalo, ...

Chi è Valentina De Biasi? La bella fidanzata di Oronzo che sarà protagonista a TEMPTATION ISLAND [GALLERY] : Valentina De Biasi ed il fidanzato Oronzo formano una delle coppie protagoniste di Temptation Island, ecco chi è la bella ragazza pugliese che vuole mettere alla prova il fidanzato Il 5 luglio partirà la sesta edizione del reality di Canale 5 Temptation Island. Gli appassionati del programma però già fremono per sapere quali coppie si cimenteranno nel programma estivo condotto da Filippo Bisciglia. Dopo le rivelazioni che hanno svelato i nomi ...

TEMPTATION ISLAND - nel cast una coppia già in crisi : Temptation Island sta scaldando i motori: Filippo Bisciglia, l'uomo dei video e del falò, ha postato per scaramanzia la stessa foto di un anno fa , l'edizione fu un successo, e ha svelato la seconda ...

Lara e Michael - coppia pordenonese sbarca a TEMPTATION Island : PORDENONE - Dopo il Grande fratello e Uomini e donne, le speranze di una tv leggera e anche un po' trash sono riposte in Temptation Island . L'edizione 2018 del reality di Canale 5 partirà giovedì 5 ...

Desirèe Maldera è incinta : la rivelazione dell’ex tentatrice di TEMPTATION Island : L’ex tentatrice di Temptation Island Desirèe Maldera è incinta, l’annuncio social della bella ragazza Aveva scatenato le ire di Selvaggia Roma provandoci con Francesco Chiofalo a Temptation Island ed un anno dopo la sua esperienza nel reality è incita. Stiamo parlando Desirèe Maldera che l’estate scorsa ha fatto parlare di sè per i suoi modi audaci e che ora è in dolce attesa. Ad annunciare la notizia la stessa ironica ex ...