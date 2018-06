Taranto | in coma da tre mesi | una 38enne partorisce il figlio

Donna in coma da tre mesi partorisce bimbo a Taranto - : il secondo caso in pochi giorni, dopo quello avvenuto a Mantova . La Donna, 38 anni, è in stato di incoscienza da tre mesi. Il piccolo si trova in un'incubatrice nel reparto di terapia intensiva, la ...

Nuovo caso a Taranto - donna in coma da tre mesi partorisce : Un caso analogo a quello successo qualche giorno fa a Mantova si è verificato a Taranto dove una donna di 38 anni, in coma da tre mesi per un aneurisma cerebrale, ha partorito con taglio cesareo un bimbo al settimo mese di gravidanza. La notizia riportata dal Nuovo Quotidiano di Puglia, è confermata da fonti dell'ospedale Santissima Annunziata. Il piccolo pesa quasi 2 chili ma non è fuori pericolo. La mamma è in gravi ...

