Superbike | GP Usa 2018 | programma | orari e tv Il calendario del fine settimana a Laguna

oasport

(Di lunedì 18 giugno 2018) Il Mondialesbarca in California, più precisamente sul tracciato diSeca, per il Gran Premio degli Stati Uniti. Una tappa decisamente affascinante di una stagione che si sta rivelando più combattuta ed equilibrata del previsto, anche se il campione del mondo Jonathan Rea sta comunque dominando la scena con 65 punti di vantaggio sul ducatista Chaz Davies e 74 sull’olandese Michael van der Mark. Nelle ultime sei gare (tra Imota, Donington Park e Brno) Jonathan Rea è stato in grado di vincere in tre occasioni, due volte c’è riuscito Michael van der Mark ed una Alex Lowes. Chaz Davies, dunque, sta procedendo sulla scia della continuità di risultati, mentre il suo compagno in Ducati, Marco Melandri, sta vivendo un momento davvero complicato, dopo l’ottimo inizio di Philipp Island che aveva fatto illudere il ravennate per una stagione decisamente da ...