Stecca anche il Brasile

Tiro a volo - Coppa del Mondo Siggiewi 2018 : male gli azzurri - Steccata anche la finale del trap maschile : Penultima giornata di gare a Siggiewi (Malta) per la Coppa del Mondo di Tiro a volo: per la seconda giornata consecutiva, nessun italiano è riuscito a far parte dei migliori sei nel trap maschile. Per la prima volta nella stagione in corso, la Nazionale italiana non colleziona podi nelle prove individuali. Dispiace per Massimo Fabbrizi, che fino al primo pomeriggio era riuscito a rimontare con due notevoli serie da 24/25, portandosi in piena ...