Si perde e chiama la moglie ma cade nel dirupo | ritrovato cadavere dai soccorritori

Egitto : trasformazione per l'ex Roma Mido - perde 37 chili e chiama Cuper : 'Vi serve un attaccante?' : Nella Roma 14 partite giocate e zero gol, poi via verso il Tottenham e una carriera mai sbocciata, nonostante ai tempi dell'Ajax si divideva il posto da titolare e futuro campioncino con un certo ...

Liverpool - il dopo Karius si chiama Alisson : la Roma ha paura di perdere il forte portiere brasiliano : I disastri di Karius in finale di Champions League hanno lasciato il segno, il Liverpool non ha nessuna intenzione di continuare con il portiere tedesco che, in estate, dirà addio ai reds. Il sogno di Jurgen Klopp si chiama Alisson, per questo motivo il club inglese è tornato a bussare alla porta della Roma dopo le avances mostrate nell’ultima sessione invernale. L’allenatore ex Borussia avrebbe chiesto ai propri dirigenti di fare di tutto per ...