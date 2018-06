Sei in un paese meraviglioso | dal 18 giugno 2018 | la quarta edizione su Sky Arte

Roberta Morise a Blogo : "A Sei in un paese meraviglioso - mi sono sentita super-coccolata! Easy Driver? Qualcosina avrei cambiato..." (Video) : Roberta Morise è la nuova partner femminile di Dario Vergassola in Sei in un paese meraviglioso, il programma di Sky Arte, giunto alla quarta edizione, che avrà inizio lunedì 18 giugno 2018, a partire dalle ore 21:15.TvBlog ha intervistato la conduttrice calabrese in occasione della conferenza stampa di presentazione del programma. prosegui la letturaRoberta Morise a Blogo: "A Sei in un paese meraviglioso, mi sono sentita super-coccolata! ...

Dario Vergassola a Blogo : "Sei in un paese meraviglioso è un modo non "trombonesco" di fare cultura. Le interviste ai politici? Mi divertono sempre molto" (Video) : Dario Vergassola, per la terza edizione consecutiva, condurrà Sei in un paese meraviglioso, il programma di Sky Arte HD, giunto alla quarta edizione, che partirà lunedì 18 giugno 2018 e che andrà in onda alle ore 21:15.In occasione della conferenza stampa di presentazione del programma, TvBlog ha intervistato il comico ligure a cui abbiamo subito chiesto se ci ha preso gusto a fare cultura in tv:

Torna Sei in un Paese meraviglioso : ANSA, - ROMA, 13 GIU - È il racconto di un'Italia che cambia volto, tra piccole province e grandi città, tra paesaggi naturali e testimonianze storico-artistiche, quello proposto da "Sei in un Paese ...

Sei in un paese meraviglioso | Conferenza Stampa | 13 giugno 2018 | In diretta : Oggi, mercoledì 13 giugno 2018, a partire dalle ore 11, si terrà la Conferenza Stampa di presentazione di Sei in un paese meraviglioso, programma in onda su Sky Arte HD, condotto da Dario Vergassola e Roberta Morise.

Sei in un Paese meraviglioso - Roberta Morise affianca Dario Vergassola (Anteprima Blogo) : Novità alla conduzione di Sei in un Paese meraviglioso, il programma promosso da Autostrade per l'Italia in onda su Sky Arte HD (canali 120 e 400). Insieme al veterano Dario Vergassola ci sarà Roberta Morise. Per la showgirl si tratta del ritorno in tv dopo l'addio da Easy Driver (sostituita da Metis Di Meo). Le nuove puntate del programma che racconta le bellezze dell'Italia andranno in onda a partire dal 18 giugno su Sky Arte.

