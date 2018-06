Scuola | i supplenti senza stipendio da febbraio Cisl | “Intervenga il governo”

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 giugno 2018) Cinque mesie ora non avranno diritto nemmeno a presentare la domanda per l’indennità di disoccupazione. È la via crucis di centinaia di docenti-che dal mese dinon ricevono un centesimo di euro dallo Stato, in particolare gli insegnanti che durante l’anno sostituiscono i colleghi in malattia o hanno contratti a “termine” che durano settimane o mesi per i più fortunati. Per loro avere unoè diventato un calvario e ora oltre il danno arriva la beffa: terminata l’attività didattica avrebbero diritto a fare la domanda Naspi per avere la disoccupazione ma non avendo le buste paga non possono avviare la procedura dal momento che l’indennità spettante viene calcolata sulle ultime mensilità. A denunciare la questione è lache in queste ore sta ricevendo numerose segnalazioni da maestri e professori: “Le scuole – spiega Rita Frigerio ...