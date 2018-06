Scuola | al via gli esami di maturità 2018 | poi sarà rivoluzione

Avviati i lavori alla Scuola "Padre Pio da Pietrelcina" ad Ispica : I lavori costeranno poco più di 200 mila euro e sono fondamentali per mettere in sicurezza l'edificio che ospita la scuola

Programmato il convegno formativo "Devianza e Scuola" : Tale evento si propone di perseguire l'obiettivo primario di sensibilizzazione del 'mondo degli adulti', potenziali educatori, al fine della tutela dei minori. Inoltre, grazie agli autorevoli ...

Roberto Saviano diventa “Il supplente” per un nuovo factual dedicato al mondo della Scuola : Cosa accadrebbe se un giorno, in una classe di quinta superiore, l’insegnante fosse assente e, a sorpresa, si presentasse un personaggio famoso, un talent, un giornalista, uno scrittore? E’ proprio quello che accadrà ne “Il supplente”, il nuovo programma di Rai2, ideato e prodotto da Palomar Entertainment, in onda da domani, mercoledì 13 giugno, alle 21.20. Il Supplente è un nuovo factual che offre l’occasione di gettare uno sguardo sul mondo ...

Terza media - al via gli esami per 560mila : i primi con la Buona Scuola : Terza media, al via gli esami per 560mila: i primi con la Buona Scuola Gli studenti devono svolgere tre prove più il colloquio orale. Il test Invalsi è stato anticipato a primavera e non incide sul voto finale. Intanto il Miur ha diffuso i dati dello scorso anno: ammessi all’esame il 98% degli alunni Parole ...

Via Adriano 60 : 'Ancora edifici comunali occupati - Scuola media un miraggio. Piano periferie un flop' : Per la cronaca ad oggi non c'è nessun operaio nella struttura. I cittadini sono stanchi del degrado e della politica degli annunci della giunta Sala. Il flop del Piano periferie ha la sua immagine: ...

Bye Bye Scuola - i bambini viaggiano gratis : È finita la Scuola e iniziano le vacanze, con lo speciale SNAV per i bambini. Prenotando dal 08 giugno al 17 giugno 2018, un viaggio con partenza nei mesi di giugno e luglio, verso la Croazia, isole Eolie, Ponza, Ventotene, Ischia e Procida, tutti i bambini, fino ad 11 anni compiuti, viaggiano gratis (supplementi e diritti esclusi). L’acquisto dei biglietti può essere fatto, collegandosi al sito www.snav.it, oppure contattando il call center, ...

VICENZA Ex Scuola di Laghetto - al via i lavori : Il progetto non prevede opere nelle aree esterne che potranno essere comunque utilizzate per spettacoli all'aperto.

Al via FuturAcqua - tre giorni dedicata alla Scuola digitale : A Rieti tre giorni di formazione, innovazioni, esperienze, laboratori e spettacoli sulla scuola digitale e le città d'acqua del futuro. Dal 7 al 9 giugno arriva Futura, l'evento, promosso dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che animerà la città ...

50 fa nasceva la Scuola d'infanzia. Il grazie del plesso di via Firenze : Sono passati 50 anni e questa Istituzione viene considerata tutt'oggi una delle piu' qualficate al mondo. E' un piacere immenso, da Referente della scuola dell'Infanzia ringraziare tutte le persone ...

La cooperativa "Viandanza" di Fondi e l'Istituto agrario di Itri inzieme per "Scuola Km0" : Nel corso della serata, inoltre, sarà possibile assistere a «La Zattera del Teatro», spettacoli a cielo aperto messi in scena dai ragazzi dell'Istituto Comprensivo Itri a cura del Teatro Bertolt ...