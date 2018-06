Salvini | piano di aiuti alla Libia | «Sostegno a Serraj e investimenti» Anteprima sul

Far saltare il governo in autunno Poi voto anticipato a marzo Matteo Salvini ha un piano B? : Matteo Salvini, come un leone nella savana, fiuta l’aria e prepara il prossimo attacco per conquistare sempre più territorio. Le prime mosse sono andate meglio del previsto e ora che ha posto al centro del dibattito europeo il fronte dell’immigrazione, tra l’altro ridicolizzando Macron Segui su affaritaliani.it

Far saltare il governo in autunno Poi voto anticipato a marzo Retroscena : il piano B di Salvini : Matteo Salvini, come un leone nella savana, fiuta l’aria e prepara il prossimo attacco per conquistare sempre più territorio. Le prime mosse sono andate meglio del previsto e ora che ha posto al centro del dibattito europeo il fronte dell’immigrazione, tra l’altro ridicolizzando Macron Segui su affaritaliani.it

Far saltare il governo in autunno Poi voto anticipato a marzo Ecco il piano di Matteo Salvini : Matteo Salvini, come un leone nella savana, fiuta l’aria e prepara il prossimo attacco per conquistare sempre più territorio. Le prime mosse sono andate meglio del previsto e ora che ha posto al centro del dibattito europeo il fronte dell’immigrazione, tra l’altro ridicolizzando Macron Segui su affaritaliani.it

Salvini : ' Salvini - stiamo lavorando a piano Africa'. E poi : Abbiamo finito di fare gli zerbini' : "Il governo italiano promuoverà interventi di sviluppo in Africa, per arginare l'immigrazione verso l'Europa". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, durante un comizio in vista dei ...

Migranti - ecco il piano di Salvini per frenare i flussi dalla Libia : Presto l’incontro del capo del Viminale con il presidente libico Serraj. L’Italia chiederà il rilancio dei rapporti con Tripoli con la ripresa della collaborazione politica, economica e infrastrutturale verso i libici. Offrirà un aumento delle dotazioni navali per il pattugliamento della Guardia costiera civile e militare di Serraj. C’è l’ipotesi di consegna fino a dieci nuove motovedette, finanziate con fondi europei...

ELEZIONI COMUNALI 2018/ Il piano di Salvini contro M5s : Domani 6,7 milioni di italiani sono chiamati al voto amministrativo. Intanto il Parlamento è fermo. Salvini intende usare le COMUNALI a proprio vantaggio. ANTONIO FANNA(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 06:00:00 GMT)NOMINE E SOLDI/ L'Iva e il manuale Cencelli mandano in crisi il Salvimaio, di A. Del DucaDOPO LA FIDUCIA/ Folli: Salvini rischia di fare la stessa fine di Renzi

Migranti - Salvini : "Tunisia? Non tutti galeotti ma..."/ Il suo piano contro l'accoglienza indiscriminata : Migranti, Salvini: "Tunisia? Non tutti galeotti ma..." Il piano del Ministro dell'Interno contro l'accoglienza indiscriminata. Le ultime notizie.

Migranti - Salvini : “Tunisia? Non tutti galeotti ma...”/ Il suo piano contro l'accoglienza indiscriminata : Migranti, Salvini: “Tunisia? Non tutti galeotti ma...” Il piano del Ministro dell'Interno contro l'accoglienza indiscriminata: promette di tagliare i finanziamenti alle cooperative(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 10:16:00 GMT)

Migranti - il piano Salvini : 'Fondi ai Paesi di provenienza' : 'Il problema non è soltanto bloccare le partenze dalla Libia, ma fermare i Migranti ancor prima che arrivino a Tripoli'. Matteo Salvini ripete come un mantra ai suoi collaboratori il suo piano per ...

Migranti - il piano Salvini : «Fondi ai Paesi di provenienza» : «Il problema non è soltanto bloccare le partenze dalla Libia, ma fermare i Migranti ancor prima che arrivino a Tripoli». Matteo Salvini ripete come un mantra ai suoi collaboratori...

Migranti - ecco il piano di Salvini : tagli all'accoglienza e porti chiusi alle Ong : «Il problema non è soltanto bloccare le partenze dalla Libia, ma fermare i Migranti ancor prima che arrivino a Tripoli». Matteo Salvini ripete come un mantra ai suoi collaboratori...

Matteo Salvini : “Nuovi accordi per i rimpatri”/ Piano per emergenza immigrazione : tecnici del Viminale frenano : Matteo Salvini: “Nuovi accordi per i rimpatri”. Piano per emergenza immigrazione: i tecnici del Viminale frenano. Perplessità sulle misure volute dal nuovo ministro dell'Interno(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 17:06:00 GMT)

Governo - Salvini : “Duriamo almeno dieci anni”. E sui numeri del piano rimpatri : “Irrealizzabile? Studieremo con i tecnici” : Dopo il giuramento al Colle, Matteo Salvini ha partecipato al primo Consiglio dei ministri da vicepremier e ministro dell’Interno. Dopo le promesse in campagna elettorale sui numeri del piano rimpatri (10mila al mese, ndr), ora, però, il segretario della Lega sembra frenare: “piano irrealizzabile? Andiamo a studiare come farne arrivare di meno e partire di più”. E ancora: “Se confermo i numeri? Ci sono dei tecnici molto ...

Rattazzi scrive a Salvini e Di Maio : avete spiegato i rischi del vostro piano B? : Gli ultimi giorni sono stati particolarmente difficili e complicati per la politica italiana: si è detto tutto ed il contrario di tutto ed i diversi protagonisti, per un motivo o per l'altro, sono finiti sotto i riflettori. E proprio in questo momento, tanto delicato quanto decisivo, Lupo Rattazzi, imprenditore e presidente della Neos (famosa compagnia aerea) ha deciso di acquistare una pagina su La Repubblica, per rendere nota la sua lettera ...