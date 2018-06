Russia 2018 – Partite e probabili formazioni del 18 06 2018 | il debutto dell’Inghilterra

Mondiali Russia 2018 : toppa anche il Brasile : 1-1 contro la Svizzera. Siamo sicuri che l’Italia avrebbe demeritato? : toppa anche IL Brasile- Passo falso anche da parte del Brasile nella gara d’esordio. Non basta il super gol di Countinho, Zuber pareggia i conti un favore della Svizzera. Dopo le difficoltà della Francia, il passo falso dell’Argentina, il ko a sorpresa della Germania, è arrivato anche il pareggio brasiliano. Grandi ancora totalmente in difficoltà […] L'articolo Mondiali Russia 2018: toppa anche il Brasile: 1-1 contro la ...

Mondiali Russia 2018 - clamoroso Messico : sisma al gol di Lozano : Mondiali Russia 2018 – Giornata incredibile per il Mondiale in Russia, in particolar modo in serata clamoroso pareggio del Brasile contro la piccola Svizzera. Alle 17 altra grande sorpresa, ko della Germania contro il Messico ma la partita verrà anche ricordata per un episodio incredibile. Al gol di Lozano a Città del Messico è stato registrato un “terremoto“ provocato in maniera artificiale e generata dalla contemporanea ...

Scherma - Europei 2018 : l’Italia ritrova Arianna Errigo. Alice Volpi si conferma. La Russia - però - ha Inna Deriglazova : Ad Inna Deriglazova mancava solo la vittoria agli Europei per avere in suo possesso i tre titoli più importanti: olimpico, mondiale ed europeo. A Novi Sad la russa ha confermato di essere assolutamente la fiorettista più forte del mondo, centrando il sesto successo stagionale e tra un mese a Wuxi cercherà di ripetersi anche nella rassegna iridata. Una vera e proprio dominatrice e che non conosce assolutamente il termine sconfitta. Si tratta del ...

Mondiali Russia 2018 - il Brasile fa tanto fumo e poco arrosto : la tosta Svizzera frena Neymar! : Il Brasile pareggia all’esordio contro la solida Svizzera dell’ex laziale Petkovic, Neymar e soci devono imperativamente cambiare marcia Il Brasile si piace, anche troppo. La squadra di Tite sembra quasi specchiarsi quando è in campo, ma contro Nazionali toste come la Svizzera, sarebbe meglio badare alla concretezza. La Verdeoro ha giocato una buona gara, mostrando tutto il suo enorme potenziale, ma qualche leziosità di troppo ha ...

Mondiali 2018 Russia - Germania sconfitta al debutto : è il sesto ko all'esordio per un campione in carica : L'Argentina riuscì comunque a risollevarsi e chiudere quel campionato del Mondo con la finale persa contro la Germania. Dalla favola Senegal alla corrida spagnola Fu di nuovo una Nazionale del ...

Russia 2018 - Maradona contro Sampaoli : 'Non tornerà in Argentina' : A Diego Maradona ancora non va giù il pareggio dell'Argentina con l'Islanda, e il modo con cui è stato ottenuto. Così l'ex Pibe de Oro, al Mondiale come opinionista della trasmissione 'La Mano del ...

Russia 2018 - la promessa kamikaze del ct di Panama : 'Se passiamo il turno - bevo una bottiglia di vodka d'un fiato' : Le aspettative per la nazionale di Panama a Russia 2018 dovrebbero già essere soddisfatte con la sola partecipazione ai Mondiali. Certo sognare non costa niente e il ct Hernan Dario Gomez, detto El ...

Medagliere scherma 2018 : la classifica aggiornata. Russia sempre più sola al comando : A Novi Sad (Serbia) si stanno disputando gli Europei 2018 di scherma. La Russia si è portata in testa al Medagliere dopo la prima giornata dove ha vinto entrambi gli ori nel fioretto maschile e nella sciabola femminile. L’Italia insegue con un argento e un bronzo conquistati nell’arma dolce maschile grazie a Garozzo e Avola. Medagliere EUROPEI scherma ...

Russia 2018. Lozano affonda la Germania - il Messico vince a sorpresa 1-0 : Non è la prima volta che la squadra campione del mondo in carica perde all'esordio , è successo all'Argentina sia nel 1982 sia nel1990, è successo alla Spagna nel 2014, , certo che per Loew quanto ...

Mondiali Russia 2018 : Brasile-Svizzera - le formazioni : super attacco verdeoro : Brasile-Svizzera- Rese note le formazioni ufficiali di Brasile-Svizzera. super attacco per i verdeoro. 4-2-3-1 a super trazione offensiva. Confermati Willian, Coutinho, Neymar e Gabriel Jesus. Svizzera in campo a specchio. Seferovic unica punta. LE formazioni UFFICIALI BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Thiago Silva, Miranda, Marcelo; Casemiro, Paulinho; Willian, Coutinho, Neymar; Gabriel Jesus. All. Tite SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer; ...

Mondiali Russia 2018 - la Germania cade all’esordio : un ottimo Messico batte 1-0 i campioni in carica : È caduto il primo mostro sacro dei Mondiali di Russia, ed è quello che fa più rumore. Se già il pareggio dell’Argentina con l’Islanda e le difficoltà della Francia con l’Australia avevano dati i primi segnali di una competizione imprevedibile, la sconfitta dei campioni in carica della Germania è la conferma di un inizio di torneo veramente a sorpresa. Muller e compagni cedono il passo a un ottimo Messico, che ha messo a segno ...

Russia 2018 - clamoroso Messico a Mosca : battuta la Germania 1-0 - non succedeva da 36 anni : Storica vittoria del Messico, che nella partita d'esordio ai Mondiali di Russia batte il campioni del mondo della Germania. Il gruppo F delle qualificazioni si apre con una sorpresa, grazie a un gol di Lozano al 35' del primo tempo. Non basta il forcing dei tedeschi per raddrizzare la 'primà a Mosca.