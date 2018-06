Rottamazione per le cartelle fiscali | nel Lazio 119 mila procedure

Cartelle fiscali - 950 mila lettere in arrivo per la Rottamazione : Parte la seconda fase della rottamazione per le Cartelle fiscali. Saranno ben 950mila le lettere con comunicazioni e con i relativi bollettini per il pagamento. Di fatto verranno inviati i bollettini con scadenza 31 luglio per i carichi pendenti che riguardano il 2017 e con scadenza al 31 ottobre per i carichi che invece riguardano l'arco temporale che va dal 2000 al 2016. La rottamazione è scattata ad ottobre dello scorso anno ed è finito a ...

Cartelle - 950mila domande per la Rottamazione-bis : il 62% via web : Le difficoltà degli ultimi giorni prima della scadenza, registrate soprattutto sui canali online e puntualmente segnalate dai professionisti, non sembrano aver fermato più di tanto la...

Agenzia Entrate - ultimo giorno per la Rottamazione cartelle. Sito in tilt per tutta la mattina : Problemi tecnici stamattina alla piattaforma del Sito dell'Agenzia delle Entrate , nel giorno in cui scadono i termini per presentare la documentazione relativa alla rottamazione delle cartelle: ...

Rottamazione bis 2018 : in arrivo la proroga? Ecco perché : Oggi, 15 maggio 2018, come anche risulta dal sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate, dovrebbe essere l'ultimo giorno utile per poter aderire alla definizione agevolata dei carichi fiscali ancora pendenti dal 2000 al 2017. Ma il condizionale, in questi casi, è d'obbligo. Infatti, secondo alcune indiscrezioni che girano negli uffici dell'amministrazione finanziaria dovrebbe essere in arrivo una ulteriore proroga per la presentazione delle ...

È l’ultimo giorno per aderire alla Rottamazione delle cartelle esattoriali : Entro oggi i contribuenti interessati possono fare domanda per lo strumento che premia chi ha deciso di “rimettersi in pari” con i pagamenti delle tasse dovute allo Stato The post È l’ultimo giorno per aderire alla rottamazione delle cartelle esattoriali appeared first on Il Post.

Rottamazione cartelle - Marcozzi : "Occasione perse per l'Abruzzo" : L'Aquila - Oggi scade il termine per le domande di adesione alla “definizione agevolate” per le somme contestate da Fisco e Enti Locali, la cosiddetta “Rottamazione delle cartelle Equitalia”. Un provvedimento per il quale l'erario conta di ricevere 500 mila istanze per la cancellazione di circa 3 milioni di cartelle. L'incasso, secondo le stime ufficiali, dovrebbe garantire quest'anno almeno 1,6 miliardi di gettito. Per i ...

Fisco - oggi è l'ultimo giorno per la Rottamazione delle cartelle : Ultime ore a disposizione dei contribuenti interessati alla cosiddetta rottamazione delle cartelle. Scade infatti oggi, 15 maggio, il termine fissato dalla legge per presentare la domanda di adesione al provvedimento che consente di...

Agenzia entrate-riscossione - Rottamazione cartelle/ Sportelli aperti - domani 15 maggio giorno di scadenza : Agenzia entrate-riscossione, rottamazione cartelle: domani, martedì 15 maggio 2018, ultima chiamata per chi ha un contenzioso con l'erario, ecco come fare(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 17:03:00 GMT)

