Roma | nel Def approvato da Gentiloni 3 | 2 miliardi per far ripartire la città Il

Stadio Roma - nelle nuove carte altri nomi coinvolti nel sistema Parnasi : 'Adesso non possiamo sbagliare', dice la Cinquestelle Roberta Lombardi. E Roberto Maroni avvisa: 'attenti ai furbetti, con loro il governo è a rischio' -

VOLLEY / Elena Missiroli di Olimpia Master nella selezione Emilia Romagna al Trofeo delle Regioni : Dote rara che pero era visibile fin dai suoi primi passi nel mondo del VOLLEY. Sono veramente felice di averla accompagnata, felice per lei e un bel riconoscimento per tutti noi in societa'. Tra le ...

Roma : ragazzo scomparso nelle acque del lago a Castel Gandolfo - rinvenuto il corpo : Dopo due settimane di ricerche è stato rinvenuto il corpo del ragazzo dell’Azerbaigian scomparso il 2 giugno nelle acque del lago a Castel Gandolfo, vicino Roma. Il 29enne si era tuffato per un bagno e non è più riemerso. Sul posto i carabinieri di Castel Gandolfo e i vigili del fuoco. L'articolo Roma: ragazzo scomparso nelle acque del lago a Castel Gandolfo, rinvenuto il corpo sembra essere il primo su Meteo Web.

Roma/ paziente ucciso da un colpo di pistola accidentale di un vigilante nell'altra sala : Tragedia a ROMA. G.R., un uomo di 69 anni ha perso la vita mentre si trovava in sala di attesa di uno studio medico in Viale Palmiro Togliatti 1640, nel quartiere di Colli Aniene. La vittima è stata raggiunta da un colpo accidentale di arma da fuoco esploso da F.M., una guardia giurata di 40 anni che si stava sottoponendo ad una visita per il rinnovo del porto d'armi nella stanza adiacente. La dinamica Sul posto, oltre ai carabinieri di ...

Stadio Roma - nelle carte i soldi ad altri politici : e spuntano i dirigenti del Mibact : Oltre cento pagine di omissis sugli altri soldi che Luca Parnasi, manager rampante 'con una mentalità anni Ottanta', ha pagato a politici e dirigenti, arrivando anche ai dirigenti del Mibact, per ...

“Estate al Polo” - serate raffinate tra musica e buon cibo nell’Estate Romana : L’Estate Romana colorata e chiassosa, generosa di Eventi culturali, artistici, cinematografici quest’anno si arricchisce di un ulteriore luogo di ritrovo, dove musica e cibo convivono in una veste differente. L’aria stessa coinvolge in uno spessore che forse altrove si è perso. C’è voglia di riscoprire e trovare un’emozione fatta di cibi cucinati al momento, espressione di un sapore riscoperto. Ci sono note che si ...

Stadio Roma - Lanzalone puntava a entrare nel concordato Atac : ripartono verifiche sul progetto : Luca Lanzalone puntava a ottenere incarichi professionali per il suo studio anche nella vicenda del concordato sul futuro della municipalizzata del trasporto pubblico di Roma, Atac. Dalle carte dell'...

Stadio Roma - Sala : 'Finanziamenti Parnasi? Ricevuti nella massima trasparenza' : 'Tutto ciò che abbiamo fatto è trasparente e documentato. A Milano la politica non si fa condizionare'. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha parlato del finanziamento ricevuto dalla famiglia ...

Stadio Roma : Di Maio : inchiesta? Un grande equivoco. Lanzalone puntava ad entrare nella vicenda Atac : L'ex presidente di Acea, Luca Lanzalone, puntava ad ottenere incarichi professionali anche nella vicenda del concordato sul futuro di Atac, la municipalizzata del trasporto capitolino. Dalle carte ...

Stadio della Roma - Lanzalone puntava a entrare nella vicenda del concordato Atac : Luca Lanzalone stava per inserirsi nella vicenda Atac. L’ormai ex presidente di Acea puntava ad ottenere incarichi professionali anche nella vicenda del concordato sul futuro della municipalizzata del trasporto capitolino. Dalle carte allegate al procedimento emergono i contatti tra l’avvocato genovese e “tale Carlo” che viene descritto come “”verosimilmente Carlo Felice Giampaolino (advisor legale per il concordato ...

Lutto nel nuoto sincronizzato - Noemi Carrozza morta in un incidente stradale a Roma : La 20enne, promessa del sincronizzato italiano, era a bordo del suo motorino quando ha perso il controllo finendo a terra

Stadio di Roma - nel patto Lanzalone-Parnasi la consulenza al consigliere Pd di Treviglio : Dopo i contributi all'associazione filo leghista, dalle carte dell'inchiesta sul presunto giro di tangenti legato al nuovo Stadio di Roma , spunta il nome del dem Stefano Sonzogni, noto avvocato e ...

Allarme agRomafie - Caselli e Masini : "C'è del marcio nel piatto!" : Un pilastro dell'economia nazionale, che si avvantaggia del "grande appeal del made in Italy, un potentissimo ambasciatore di qualità nel mondo intero". Se l'equazione "italiani: spaghetti, pizza e ...