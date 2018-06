Ricatto migranti | la mossa Ue Tagliati 25 miliardi all' Est Ecco la grande guerra di

affaritaliani

: Con 10mila dollari in Africa potresti essere un signorotto. Perché darli in mano a uno scafista col rischio non sol… - superdrumm : Con 10mila dollari in Africa potresti essere un signorotto. Perché darli in mano a uno scafista col rischio non sol… - ecodeicomuni_ec : RT @DefendEuropeID: ???????? COMUNICATO STAMPA - 'Migranti irregolari nel Mediterraneo: Contro il ricatto emotivo delle ONG, restiamo uniti!'… - CarloP1964 : @andr900 @matteosalvinimi Si fosse presentato al Parlamento europeo, quando si discutevano le questioni relative ai… -

(Di lunedì 18 giugno 2018), così l'Ue taglia 25 mld all'EstMentre gli occhi dell'opinione pubblica nazionale ed europea sono fissi sul Mediterraneo e sui barconi dei, a Bruxelles si sta combattendo una battaglia che avrà un effetto profondo sull'approccio dell'intera Europa alla questione immigrazione. La Commissione europea ha infatti presentato circa un mese fa la sua proposta di bilancio pluriennale. In altre parole come i soldi europei saranno spesi dal 2021 al 2027. E in questa proposta, che ai più potrebbe apparire come una scelta tecnica, si leggono volontà politiche profonde. Segui su affaritaliani.it