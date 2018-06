Ravenna Festival | questa sera in scena «Erodiade - Fame di vento»

Ravenna Festival. All'Alighieri debutta "Lettere a Nour" - ritratto inedito della cultura islamica : Affetti privati, cronaca e ideologia si intrecciano in un testo di grande essenzialità drammatica, capace di toccare le ferite profonde della nostra società ma anche di offrire un ritratto inedito ...

Ravenna Festival. Al Teatro Rasi tra la musica e il cinema con La Corazzata Potëmkin : ... : contro ogni aspettativa, nulla ha impedito a jzenštejn di creare una pellicola che, per l'intenso uso del montaggio, per combinazione di cronaca e pathos, per simbolismo, è un punto di ...

BEST WEEKEND / Ravenna Festival - la Bigorda d'Oro - la Running In e Francesco Baracca : La giornata è all'insegna del trinomio sport, turismo e ambiente. Tre le distanze previste per la podistica: 21 km, 10.1 km , competitivi e non competitivi, e 6.6 km , gara non competitiva, . I ...

'Kiss me - Kate' di Cole Porter dal 7 al 9 giugno al Ravenna Festival : ' Kiss me, Kate ' , pluripremiata creazione di Cole Porter con più di mille performance a Broadway e traduzioni in 12 lingue, arriva al Ravenna Festival - per l'edizione che celebra il contributo ...

BEST WEEKEND / Il medioevo a Brisighella - Francesco Baracca a Lugo e il Ravenna Festival : Il visitatore potrà fare un salto indietro nel tempo, nel 1413 anno di costituzione della contea, grazie a un ricco programma di rievocazioni, giochi per bambini, intrattenimenti e spettacoli oltre ...

Ravenna Festival 2018. Al via la rassegna dei Vespri a San Vitale : 1 euro il biglietto degli spettacoli , la durata è di circa 40 minuti, . Per informazioni e prevendite: tel. 0544 249244 - www.RavennaFestival.org . Appuntamenti , Spettacolo

Ravenna Festival. Dante - I Mosaici : la XXIX edizione riparte dal cuore della città : 1euro il biglietto degli spettacoli , la durata è di circa 40 minuti, . Per informazioni e prevendite: tel. 0544 249244 - www.RavennaFestival.org . Appuntamenti , Spettacolo

Ravenna Festival. "Giovani artisti per Dante" - dal 1° giugno - ogni giorno alle 11 accanto alla Tomba : ... patrimonio intoccabile o cultura viva, attiva? Ravenna Festival risponde anche quest'anno con Giovani artisti per Dante, l'appuntamento quotidiano con gli spettacoli in scena agli Antichi Chiostri ...

Ravenna Festival - al via 'Giovani Artisti per Dante' : Dante di tutti o di nessuno, patrimonio intoccabile o cultura viva, attiva? Ravenna Festival risponde anche quest'anno con Giovani Artisti per Dante , l'appuntamento quotidiano con gli spettacoli in scena agli Antichi Chiostri Francescani, accanto alla Tomba del poeta, in programma dal 1 giugno al 5 luglio, sempre alle 11 della mattina. 'I coraggiosi che si addentrano in questo ...

Polis Teatro Festival. Una prima edizione accolta con calore dalla città di Ravenna : ... che ha ripercorso la storia dell'Odin Teatret dal 1964 ad oggi, attraverso immagini che ritraggono differenti spettacoli, situazioni di training e baratti realizzati nel corso degli anni. PARTECI-...

Cultura. ScrittuRa festival chiude a Ravenna con un appuntamento sul '68 e due sulla scrittura : Il mondo presente e futuro; Coscienza globale. Oltre l'irrazionalità moderna. È il curatore di Scienza bene comune e Conoscenza e 'sapere' digitale. Con Garzanti ha pubblicato l'edizione aggiornata ...

Musica. Chick Corea suona le ultime note del Ravenna Jazz Festival al Teatro Alighieri : Approda al mondo del canto con Martina Grossi, con la quale studia tecnica vocale e improvvisazione, iniziando a familiarizzarsi col repertorio Jazzistico. Nel 2007 entra nelle file dell'Alma Jazz ...