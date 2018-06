Pronostico Colombia-Giappone | 19-06-2018 e Analisi

lanotiziasportiva

: Pronostico calcio Mondiali 2018: Colombia - Giappone, il martedì 19 giugno - GiocoLegItalia : Pronostico calcio Mondiali 2018: Colombia - Giappone, il martedì 19 giugno -

(Di lunedì 18 giugno 2018) Mondialidi, Martedì 19 Giugno Giugno. Ildeve sfatare il tabù della, martedì 19 giugno. José Pekerman ha una prima partita importante, che deve vincere per mettere una serie ipoteca sul passaggio del turno. La suaè dotata di estro e fantasia, con bocche da fuoco in avanti. E’ una prima partita del Mondiale, quindi vi sono tutti i rischi connessi con l’esordio. Il, allenato quest’anno da Akira Nishino, è alla sua sesta partecipazione ad un mondiale, vorrà ben figurare. Come arrivanoLaviene da risultati più che positivi nelle ultime partite. In queste amichevoli di avvicinamento al Mondiale è riuscito ad ottenere una vittoria importante ai danni della Francia per 3-2, per poi pareggiare le altre due senza subire reti contro ...