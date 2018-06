Perché non sappiamo ascoltare il Papa?

Migranti - Boldrini contro Salvini : “Si accanisce Perché non è all’altezza della sfida. Promesse che non può mantenere” : “Questo accanimento di Salvini verso i Migranti nasconde le Promesse che non può realizzare. Per rimpatriare gli immigrati irregolari ci vogliono accordi con i Paesi d’origine, non si possono ri-mandare in un non luogo. Si tratta di un accanimento disumano. Salvini è non professionale, non all’altezza della sfida”, così Laura Boldrini ex presidente della Camera intervistata questo pomeriggio a Milano. L'articolo ...

Igor il russo/ La vedova di Davide Fabbri : "Perché Norbert Feher non ha sparato anche me?" : Igor il russo, tra pochi mesi ci sarà l'udienza in Spagna per decidere il futuro del detenuto Norbert Feher. Il dolore della moglie del barista di Budrio ucciso.(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 14:01:00 GMT)

Stefano Fassina : "Vi spiego Perché la sinistra non ha capito le idee di Paolo Savona". : ... decisamente fuori dal coro, di Stefano Fassina , già economista presso il Fondo Monetario Internazionale, Viceministro dell'Economia e attuale deputato di Liberi Uguali. Lettura integrale: Stefano ...

"Il cirillico non si concede con facilità" : Perché gli italiani frequentano la chiesa russa - : Secondo il vescovo i problemi di politica internazionale non si ripercuotono sui fedeli. "Noi riceviamo l'eucaristia da un unico calice, veneriamo un unico Dio e apparteniamo a un'unica chiesa ...

Antifumo - ma non a casa sua : a 38 chiude i genitori in terrazzo sotto il temporale Perché fumano : Bamboccione e aggressivo: a Carpi , in provincia di Modena, un 38enne tornato ad abitare con i genitori dopo la separazione, a causa delle ristrettezze economiche, non ha saputo ripagare mamma e papà ...

Migranti - Proactiva : “Dopo accordo con la Libia soccorso in mare non ha regole”. Msf : “Siamo lì Perché non c’è l’Europa” : “Dopo l’accordo con la sedicente guardia costiera libica le cose sono cambiate” ed “è cresciuta la violenza”. Messe nel mirino dal ministro dell’Interno Matteo Salvini e accusate dalle frasi del pm di Catania Carmelo Zuccaro, le ong rispondono e indicano nell’accordo stipulato dal precedente titolare del Viminale Marco Minniti l’origine del caos nel Mediterraneo di questo ultimo periodo. “C’è ...

MotoGp – Jorge Lorenzo non mente mai : “ecco perchè ero furioso! Marc o Dovi? Dipenderà da…” : Jorge Lorenzo e la sua solita sincerità: il maiorchino spiega la rabbia ai box e racconta le sue sensazioni dopo la pole di oggi al Montmelò, in vista del Gp di Catalunya di domani Jorge Lorenzo ci ha preso gusto: dopo la prima vittoria in Ducati, nello scorso Gp, al Mugello, arriva anche la prima pole in rosso per il mariochino. Il ducatista è stato il più veloce, oggi, nelle qualifiche del Gp di Catalunya, riuscendo a lasciarsi alle spalle ...

Perché Salvini continuerà con la linea dura su migranti e Ong - nonostante Conte e Macron : Se l’interpretazione data dai quotidiani del vertice di ieri tra Macron e Conte è che qualcuno all’Eliseo cerca l’isolamento di Salvini, il leader leghista in persona rilancia e tira diritto sul tema degli immigrati che non dovranno più esserlo. Perché lui, alle navi delle Ong, i porti continuerà a tenerli chiusi e pazienza se qualcuno non ci sta. L’Eliseo alza il tiro Scrive ad esempio La ...

Ascoli Picchio - Oliva : "Progetto Re Outside era solido - non abbiamo capito perchè Bellini ha interrotto trattative" : La trattativa si è svolta con la massima professionalità e personalmente sono stato ben accolto da chi in città mi ha conosciuto ed è venuto a conoscenza del nostro modus operandi nel mondo del ...

Salute - l’indagine : 1 italiano su 2 è infelice Perché non sa gratificarsi : Una candela accesa, un momento di pausa per ascoltare la musica o leggere le pagine del libro preferito. In un’epoca in cui dobbiamo essere connessi per non sentirci tagliati fuori, e affrontiamo la quotidianità programmando ogni cosa, si fa largo il ‘Reward and Indulge’: un nuovo trend che punta sulla gratificazione personale e sulla capacità di ritagliarsi del tempo per sé. E gli italiani? Il 43% ritiene che dedicare un ...

Donatella Milani - Perché non c'è?/ Ora o mai più - si è ritirata : Mia madre sta morendo : Donatella Milani, perché non c'è nella seconda puntata di Ora o mai più? La cantante costretta a ritirarsi a causa dei problemi di salute della madre. Donatella Milani questa sera, nella seconda puntata di Ora o mai più su Rai Uno, non ci sarà. La cantante di "Volevo dirti" ha abbandonato il programma dopo una sola puntata e tutto a causa di un grave problema familiare. La cantante lo ha annunciato attraverso un messaggio pubblicato sui ...

Come funziona Schengen e Perché le frontiere non possono essere chiuse : Le fibrillazioni europee sul caso Aquarius, l'imbarcazione con oltre 600 migranti respinta dai porti italiani, hanno riportato in auge un vecchio

Occupazione - Perché i giovani non trovano lavoro : Formazione carente su tutti i fronti. Le ragioni per cui l'Italia è prima in Europa per la quota di Neet, gli under 25 che non studiano né lavorano

Billy Bob Thornton : "Ecco Perché non sto più con Angelina Jolie" : Billy Bob Thornton racconta in un podcast della sua storia d'amore - ma anche il divorzio - con Angelina Jolie . È passato moltissimo tempo da quando i due attori sono stati insieme, sposati e poi ...