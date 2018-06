tuttoandroid

: Questa sera su @RaiUno i @WMAufficiale a partire dalle 20.30. Occhi aperti! Ci saremo anche noi! #WMA18… - ilvolo : Questa sera su @RaiUno i @WMAufficiale a partire dalle 20.30. Occhi aperti! Ci saremo anche noi! #WMA18… - TuttoAndroid : Occhi aperti sulle truffe via SMS: basta un click per farsi fregare - _Liberaidea_ : RT @chiccolina69: Non sempre gli occhi aperti vedono. Non sempre gli occhi chiusi dormono. -

(Di lunedì 18 giugno 2018) Da WhatsApp alle e-mail, passando spesso e volentieri per i più comuni SMS, i messaggi ingannevoli inviati da malintenzionati che intendono spillare qualche euro sono duri a morire. E quest'oggi una nuova truffa via SMS è stata notificata da più parti e come di consueto si basa sull'invito di malcapitati a cliccare su link attraverso i quali vengono attivati servizi a pagamento. L'articolovia SMS:unperproviene da TuttoAndroid.