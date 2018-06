Nuovo nome alla Macedonia | scontri nazionalisti-polizia a Skopje

Grecia e Macedonia hanno firmato un accordo sul Nuovo nome della Macedonia : Risolverebbe un problema che esiste da trent'anni: ora dovrà essere approvato dal parlamento macedone e confermato da un referendum The post Grecia e Macedonia hanno firmato un accordo sul nuovo nome della Macedonia appeared first on Il Post.

Caterina Balivo - spuntano nome e ora del Nuovo programma : Lo scorso venerdì, 15 giugno, Caterina Balivo ha salutato il pubblico di Raidue, tra ringraziamenti ed emozioni. La...

Grecia - firma per Nuovo nome Macedonia : 8.30 La lunga disputa diplomatica tra Grecia e Macedonia potrebbe chiudersi con la firma,oggi,di un accordo storico sulla modifica del nome della ex Repubblica iugoslava di Macedonia (FYROM),nome ufficiale attuale,in "Macedonia del Nord" Per porre fine a questa lite cominciata 27 anni fa allo scioglimento della Jugoslavia ma le cui radici affondano nei secoli,i primi ministri greco Tsipras e macedone Zaev hanno annunciato la scor sa settimana ...

MSN Notizie si rinnova su Android e iOS con tema scuro - sincronizzazione e Nuovo nome : Dopo mesi di beta-test, Microsoft si è decisa finalmente a rilasciare pubblicamente il major update di MSN Notizie sul Google Play Sotre di Android e sull’App Store di iOS. La nuova versione, numerata 18.164.02 per l’OS di Google e 3.1 per quello di Apple, introduce parecchie novità tanto è vero che sembra una nuova applicazione totalmente diversa dalla precedente. E in effetti, oltre alle funzionalità, anche l’aspetto estetico ...

Roma - inchiesta sul Nuovo stadio : spunta il nome di Malagò : diventato un gran premio della montagna, ma non è detto che la Roma non riesca a scalarlo. Il giorno dopo si contano i danni della tempesta provocata dal crollo del sistema Parnasi. Il quadro è ancora ...

Allerta Meteo - Nuovo avviso della protezione civile per il maltempo al Sud : fenomeni estremi fino al weekend : Allerta Meteo – Una depressione, da giorni attiva sull’Italia e responsabile dei forti temporali al centro-sud, si sposterà, nella giornata di domani, verso la Grecia mantenendo la sua influenza soprattutto al sud e su parte del centro. Tale evoluzione riproporrà precipitazioni a carattere temporalesco che risulteranno localmente intense soprattutto sulle estreme regioni meridionali della penisola e sui versanti tirrenici della ...

Vieni da Me - è il nome del Nuovo programma di Caterina Balivo su Rai 1 : Svelato il titolo del nuovo programma di Caterina Balivo: si tratta di “Vieni da me” in arrivo a settembre nel pomeriggio di Rai 1 Caterina Balivo torna su Rai 1 con “Vieni da me“. Si chiama così il nuovo programma che la prima rete di Stato ha deciso di affidare alla conduttrice napoletana reduce da annate di grandi successo nel pomeridiano di Rai 2 con “Detto Fatto“. Vieni da me di Caterina Balivo: quando ...

Gianna Nannini all'Arena di Verona premiata con Fenomenale aspettando il Nuovo tour estivo - video - : ... Piazza Duomo 22 luglio Grugliasco , To, , Arena verde esterna di Le Gru 10 agosto Francavilla al Mare , Ch, , P.zza Sant'Alfonso 13 agosto Follonica, Arena Spettacoli 14 agosto Forte dei Marmi, ...

Gianna Nannini all’Arena di Verona premiata con Fenomenale aspettando il Nuovo tour estivo (video) : Dopo aver concluso la tranche di concerti nei palazzetti segnata da un infortunio, Gianna Nannini all'Arena di Verona per i Wind Music Awards 2018 è tornata in piedi dopo un lungo periodo trascorso con le stampelle in seguito alla caduta al concerto di Genova lo scorso aprile. Un incidente che non le ha impedito di proseguire con le date di Fenomenale - Il tour, anzi: la Nannini ha partecipato anche al Concertone del Primo Maggio in Piazza ...

Accordo tra Atene e Skopje sul Nuovo nome di Macedonia : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Nuovo trailer di Suits 8 senza Meghan Markle e Patrick J. Adams : rivelato il nome dello studio legale : Il dopo Meghan Markle e Patrick J. Adams sta per iniziare e il Nuovo trailer di Suits 8 alza il velo su quello che sarà la serie senza di loro. Proprio nelle scorse ore Usa Network ha rilasciato il video che rivela nuovi dettagli sulla stagione numero otto, la prima senza Mike e Rachel che, proprio nel finale della settima, si sono detti sì al cospetto di amici e parenti prima di partire per una nuova avventura. Come sarà lo studio legale ...

Mercato Milan - Samu Castillejo nome Nuovo sugli esterni : L'esterno del Villareal potrebbe essere l'alternativa a Depay e Callejon. Nel frattempo Gattuso parte per la Russia dove visionerà giocatori

Summit è il nome del Nuovo supercomputer più potente al mondo : tutti i dettagli : In nome di questo obiettivo è stato realizzato Summit, il nuovo supercomputer più potente al mondo . Summit appartiene al Dipartimento dell'Energia Statunitense ed è progettato per supportare diversi ...

Libri : Nuovo noir di Fabrizio Carcano - 'In nome del Male' : Milano, 11 giu. (AdnKronos) - Dopo il successo ottenuto nel 2017 con il 'Mostro di Milano' torna in libreria Fabrizio Carcano (il suo noir d’esordio Gli Angeli di Lucifero tra marzo e maggio 2017 è stato downloadato da 17mila lettori milanesi, in metropolitana, nell’iniziativa ‘Milano che legge’) co