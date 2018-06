NOMINE & PARTITI Perché non abbandonare lo spoil system per i vertici delle

FINANZA & NOMINE/ Cdp in cerca di identità (e di presidente) dopo gli errori di Monti e Renzi : Claudio Costamagna ha deciso di non ricandidarsi per un secondo mandato alla guida di Cassa depositi e prestiti, un ente arrivato a uno snodo decisivo. SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 06:06:00 GMT)IMU E TASI 2018/ Per il Governo la sfida delle tasse passa anche dalla casa, di S. LucianoGOVERNO M5S-LEGA/ Italia e Ue, cosa cambia con Savona e Tria?,di A. Ruffo