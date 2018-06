Mondiali | Kolarov | presidente e operaio L' esordio è una punizione divina

Mondiali Russia 2018 - Kolarov fa felice la Serbia. Clamoroso ko tedesco : vince il Messico : Russia 2018- Inizia nel migliore dei modi il Mondiale della Serbia, vittoriosa per 1-0 contro il Costa Rica nel match delle 14:00. Decide il match uno strepitoso calcio di punizione del giallorosso Kolarov. Ottima anche la prestazione di Milinkovic-Savic, autore di grandi giocate. La Juventus osserva interessata. SORPRESA Messico Clamoroso ko della Germania alla gara […] L'articolo Mondiali Russia 2018, Kolarov fa felice la Serbia. ...

Mondiali Russia 2018 : Serbia-Costa Rica 1-0. Decide una punizione di Kolarov - brilla il talento di Milinkovic-Savic : È una pennellata su calcio di punizione di Aleksandar Kolarov a Decidere il match tra Serbia e Costa Rica. In una partita in cui il tanto talento dei balcanici ha fatto fatica a concretizzare la quantità di gioco prodotta, il terzino della Roma ha trovato il gol vittoria al 56esimo, trasformando un calcio piazzato con un sinistro a giro su cui non è arrivato il numero uno del Real Madrid Keylor Navas. Decisamente sottotono Adem Ljajic, mentre ...

VIDEO Punizione stellare di Kolarov in Serbia-Costa Rica 1-0 - gol capolavoro ai Mondiali : Aleksandar Kolarov ha deciso la sfida tra Serbia e Costa Rica, match valido per i Mondiali 2018 di calcio. Il difensore della Roma si è inventato una magistrale Punizione e ha sorpreso Navas trascinando così gli slavi verso il successo per 1-0.

Mondiali - Kolarov “la Serbia in Russia sarà molto motivata” : La Nazionale serba di calcio e’ partita oggi per la Russia dove partecipera’ al Mondiale che si apre giovedi’. Parlando con i giornalisti nell’aeroporto di Belgrado, il capitano Aleksandar Kolarov ha sottolineato che la squadra e’ molto motivata e desiderosa di ottenere un buon risultato nel torneo iridato. “Grazie per il calore che ci mostrate, questa e’ la prova di quanto la Serbia ami il calcio e ...