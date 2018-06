Mondiali 2018 | partite e risultati di oggi 18 giugno

Probabili formazioni/ Svezia Corea del Sud : quote - le ultime novità live (Mondiali 2018 gruppo F) : Probabili formazioni Svezia Corea del Sud: quote, le ultime novità live su moduli e titolari per la partita dei Mondiali 2018 nel gruppo F (oggi 18 giugno)(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 05:30:00 GMT)

Mondiali 2018 - le partite di oggi. Orari tv e diretta : Entrano in scena Belgio e Inghilterra, impegnati rispettivamente contro Panama e Tunisia. Completa il programma Svezia-Corea del Sud, primo match di giornata

Mondiali Russia 2018 : toppa anche il Brasile : 1-1 contro la Svizzera. Siamo sicuri che l’Italia avrebbe demeritato? : toppa anche IL Brasile- Passo falso anche da parte del Brasile nella gara d’esordio. Non basta il super gol di Countinho, Zuber pareggia i conti un favore della Svizzera. Dopo le difficoltà della Francia, il passo falso dell’Argentina, il ko a sorpresa della Germania, è arrivato anche il pareggio brasiliano. Grandi ancora totalmente in difficoltà […] L'articolo Mondiali Russia 2018: toppa anche il Brasile: 1-1 contro la ...

Calcio - Mondiali 2018 : Germania e Brasile false partenze! Le due grandi favorite deludono all’esordio e ora… : Oggi era la giornata dei due esordi delle grandi favorite di questa rassegna iridata 2018 in Russia. Germania e Brasile sono scese in campo, contro Messico (gruppo F) e Svizzera (gruppo E), e i risultati sono stati lontani dalle aspettative. I campioni del mondo in carica sono stati sconfitti 1-0 dai messicani mentre i verdeoro non sono andati oltre l’1-1 contro gli elvetici. Due false partenze su cui riflettere e da analizzare da parte ...

Brasile-Svizzera 1-1 - Mondiali 2018 : verdeoro fermati sul pari alla Rostov Arena. Non basta la magia di Coutinho : Termina quindi sull'1-1 e le perplessità sulla prova dei cinque volte campione del mondo non mancano. Foto: Shutterstock.com

VIDEO Brasile-Svizzera 1-1 - highlights Mondiali 2018 : riviviamo le immagini del pari sorprendente tra verdeoro ed elvetici : Non va oltre l’1-1 il Brasile nel proprio esordio ai Mondiali 2018 di calcio in Russia. La squadra verdeoro è stata fermata sull’1-1 da un’ottima Svizzera, che non ha rubato nulla, alla Rostov Arena. Non è bastata la magia di Coutinho al 20' a regalare i tre punti ai sudamericani nel primo impegno del gruppo E. Nella ripresa un perentorio stacco di testa di Zuber, al 50', è valso il pareggio agli elvetici che così iniziano con il piede giusto ...

Brasile-Svizzera 1-1 - Mondiali 2018 : tabellino e pagelle : Brasile-Svizzera, gruppo E Mondiale Russia 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Mondiali 2018 - Gruppo E : Brasile-Svizzera 1-1 : Neymar stecca la prima : ROSTOV , Russia, - Se l'Argentina piange, il Brasile non ride. A Rostov va in scena un altro piccolo 'dramma' sudamericano: la Selecao pareggia 1-1 con la Svizzera nella prima giornata del Gruppo E, ...

Mondiali Russia 2018 - clamoroso Messico : sisma al gol di Lozano : Mondiali Russia 2018 – Giornata incredibile per il Mondiale in Russia, in particolar modo in serata clamoroso pareggio del Brasile contro la piccola Svizzera. Alle 17 altra grande sorpresa, ko della Germania contro il Messico ma la partita verrà anche ricordata per un episodio incredibile. Al gol di Lozano a Città del Messico è stato registrato un “terremoto“ provocato in maniera artificiale e generata dalla contemporanea ...