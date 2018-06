Migranti | oggi vertice Merkel-Conte Salvini conferma la linea dura

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Conte-Macron - pace fatta e intesa sui Migranti (16 giugno 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: pace fatta tra Italia e Francia. Si alza il livello dell'inchiesta sullo stadio. Tragico rogo a Messina. In campo per il Mondiale 2018 (16 giugno 2018).(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 05:45:00 GMT)

Migranti - Marina Libia appoggia l'Italia : "Alla fine l'Italia ha preso una decisione, alla fine si è svegliata dopo essere stata a lungo un centro di sversamento di Migranti da parte del mondo"

Migranti - è troppo facile oggi prendersela con Salvini : Una colpa grave, anzi gravissima, che il centro-sinistra italiano si porta dietro è quella di aver lasciato per intero a Matteo Salvini e ai sovranisti italiani il compito di far esplodere le contraddizioni interne all’Ue in materia di richiedenti asilo. Di prudenza e strategia si muore, dicono alcuni e in questo caso hanno ragione da vendere: a parte gli inascoltati proclami a mezzo stampa di Matteo Renzi verso Bruxelles, che proponeva di ...

Migranti - Marina Libia appoggia l'Italia : 18.41 "Grazie a Dio l'Italia si è finalmente risvegliata" e "siamo molto contenti di questa decisione". Lo ha detto il portavoce della Marina libica, AyobAmr Ghasem, rispondendo a una richiesta di commento sul caso Aquarius. "Alla fine l'Italia ha preso una decisione, alla fine si è svegliata dopo essere stata a lungo un centro di sversamento di Migranti da parte del mondo"

Migranti : Martina - oggi Italia più debole : ANSA, - ROMA, 13 GIU - "Si è fatta un'operazione di propaganda sulla pelle di 600 persone e il tema vero rimane ancora il salto di qualità delle politiche europee, oggi più di ieri è più complesso ...

Viminale : dal 1 gennaio a oggi sbarchi Migranti -77 - 4% : Roma, 12 giu. , askanews, Dal 1 gennaio 2018 ad oggi i migranti sbarcati in Italia sono stati 14.441, in calo del 77,45% rispetto allo stesso periodo del 2017 , quando ne arrivarono 64.033, e del 72,...

Migranti di Aquarius a Valencia - ma con l'appoggio delle navi italiane : Per il viaggio verso al Spagna, l'Italia dopo aver rifornito di viveri l'imbarcazione, offre l'appoggio di due motovedette. Anche la Corsica ha offerto ospitalità. Intanto a Catania sono attesi altri ...

Oggi a Catania sbarcheranno 937 Migranti recuperati da una nave della Guardia Costiera italiana : Entro la giornata di martedì dovrebbe arrivare al porto di Catania la nave Diciotti della Guardia Costiera italiana: a bordo ci sono 937 migranti recuperati nel Mediterraneo negli ultimi giorni. Non ci sono informazioni precise sulle persone a bordo della The post Oggi a Catania sbarcheranno 937 migranti recuperati da una nave della Guardia Costiera italiana appeared first on Il Post.

Migranti - Salvini : «Porti italiani chiusi - da oggi cominciamo a dire no». Stop a una nave con 600 persone : «Aquarius attracchi a Malta». La replica : «Non tocca a noi» : Porti italiani chiusi agli sbarchi dei Migranti. E' la svolta che sta peparando Matteo Salvini. Una nave battente bandiera di Gibilterra - l'Aquarius - con 600 persone a bordo proveniente dal...

Migranti - Salvini : da oggi Italia dice no : 19.44 "Da oggi anche l'Italia comincia a dire no al traffico di esseri umani, no al business dell'immigrazione clandestina. Il mio obiettivo è garantire una vita serena a questi ragazzi in Africa e ai nostri figli in Italia". Così Salvini su Facebook. "Nel Mediterraneo -scrive- ci sono navi con bandiera di Olanda,Spagna,Gibilterra e Gran Bretagna,ci sono Ong tedesche e spagnole, c'è Malta che non accoglie nessuno, insomma tutta l'Europa che ...