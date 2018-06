Messi | il rigore fallito con l' Islanda rischia di diventare un ' cult' | come Zico nel 1986

Blastingnews

(Di lunedì 18 giugno 2018) L'errore di Leodal dischetto, a conti fatti, è stato parecchio pesante VIDEO se consideriamo che avrebbe probabilmente consegnato i tre punti all'Argentina contro l'. La 'pulce, però ha un problema piuttosto evidente con i rigori visto che ne ha falliti quattro degli ultimi sette calciati. Al di la' di questa statistica, non è certamente il primo grande fuoriclasse che fallisce dagli 11 metri in un Mondiale. Considerando che l'errore è maturato entro il tempo regolamentare, quanto accaduto aricorda per certi versi ildacontro la Francia nel. Una partita leggendaria Il quarto di finale tra Brasile e Francia giocato a Guadalajara il 21 giugnoè, probabilmente, una delle gare più belle di sempre. Correva il 27' della ripresa, con le squadre sull'1-1, quando il tecnico brasiliano Telè Santana decise di gettare nella mischia il ...